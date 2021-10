Abusi su una bambina, arrestati un uomo e una donna

L’inchiesta è scattata dopo che la madre della piccola ha cominciato a insospettirsi e i due sono finiti in manette

Due giovani di 27 e 21 anni, imparentati con la famiglia di una bambina, sono finiti in manette perché avrebbero abusato della piccola. È accaduto a Torre Annunziata (Napoli). L’inchiesta è scattata da alcuni racconti che la bambina avrebbe fatto alla madre, che aveva notato strani comportamenti da parte della figlia. I due giovani si trovano ora agli arresti domiciliari come disposto dalla Procura di Torre Annunziata, guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso. Il 27enne e la 21enne sono sotto accusa per atti sessuali con minorenne.

«Della vicenda», ha detto il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, «venivano a conoscenza gli organi inquirenti, nell’ambito di un’indagine condotta da altra autorità giudiziaria. Stante l’estrema gravità della “notitia criminis”, veniva tempestivamente avviata un’intensa attività investigativa, anche attraverso lo svolgimento di intercettazioni,

che consentiva di acquisire specifici riscontri all’ipotesi investigativa, anche attraverso il racconto, del tutto genuino, fornito dalla bambina alla propria madre e ad una psicoterapeuta, alle quali aveva riferito il ‘gioco’, in realtà a forte connotazione sessuale, condotto dagli odierni arrestati all’interno delle mura domestiche».