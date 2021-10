La Corea Del Nord ha confermato il test militare su un nuovo missile balistico

Un test militare per una nuova tipologia di missile balistico. L’indiscrezione era iniziata a circolare nella giornata di ieri, e ha trovato poi la conferma ufficiale da parte dell’agenzia di stampa nel paese

La Corea del Nord ha confermato che, nella giornata di ieri 19 Ottobre 2021, è stato lanciato un missile balistico da un sottomarino nell’ambito di un nuovo test militare condotto dalla nazione. Trova dunque ufficialità una notizia che aveva iniziato a circolare come indiscrezione nei media nazionali. È stata infatti l’agenzia di stampa di stato Kcna a confermare il test, spiegando che si tratta di una nuova tipologia di missile che migliorerà la tecnologia e la capacità difensiva del paese.

La Kcna ha pubblicato anche alcune foto che ritraggono un razzo molto piccolo a raggio ridotto. Sono in molti però a sostenere che non si sia trattato di un test particolarmente importante per la Corea del Nord ed è questo il motivo per cui il leader della nazione Kim Jong UN ha preferito non presenziare.