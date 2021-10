La scelta di Lamorgese: Roberto Maroni sarà alla guida della Consulta

L’insediamento dell’ex Presidente della Regione Lombardia è avvenuto oggi, 20 ottobre, alle ore 15 al Viminale.

Roberto Maroni torna sulla scena politica. Luciana Lamorgese ha infatti chiamato l’ex Presidente della Regione Lombardia a presiedere la Consulta per l’attuazione del Protocollo d’Intesa per la prevenzione e il contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato. Protocollo che è stato sottoscritto il 14 luglio scorso.

L’insediamento

L’insediamento è avvenuto oggi, mercoledì 20 Ottobre, alle ore 15 presso il Viminale. Presenti oltre al Ministro Lamorgese anche Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali ed Enzo Bianco, Presidente del Consiglio Nazionale di Anci. Roberto Maroni torna così sul palcoscenico della politica dopo problemi di salute che lo hanno costretto a non poter proseguire la sua corsa alla carica di Sindaco di Varese.

LEGGI ANCHE: Il pranzo tra Berlusconi, Meloni e Salvini dopo la disfatta alle elezioni

Compito dell’organismo e di Maroni sarà quello di combattere il caporalato, soprattutto a livello locale e contrastare lo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Maroni ha sin da subito accettato questo impegno che ha detto di «voler portare avanti con tutta l’energia necessaria». «C’è molto da fare. Gli sfruttatori sono sempre in agguato e condivido la strategia che si articola in iniziative molto concrete. A cominciare dalla mappatura del territorio per acquisire dati sui fabbisogni dei Comuni con la programmazione e la realizzazione di interventi di prevenzione di ogni forma di sfruttamento lavorativo» conclude Roberto Maroni.