Donna ammazzata per strada dall’ex: “Chiamate i carabinieri, l’ho uccisa a martellate”

Elena Casanova, 49 anni, è stata uccisa a martellate in strada dall’ex fidanzato, Ezio Galesi, suo coetaneo, che poi ha fatto chiamare i carabinieri.

L’uomo ora è in stato di arresto. La tragedia è accaduto a Castegnato, in provincia di Brescia. L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa della donna. Dall’inizio dell’anno, la lista dei femminicidi in Italia conta la drammatica cifra di 53 vittime.

“Chiamate i carabinieri, l’ho uccisa a martellate”. Così Ezio Galesi, parlando in dialetto bresciano, si è rivolto ai vicini di casa della ex dopo averla uccisa in strada. La coppia non stava più insieme da un anno e la donna, operaia all’Iveco in città e madre di una ragazza di 17 anni avuta dal primo matrimonio, è morta sul colpo.

Cosa è accaduto

La vittima abitava in una villetta a schiera in una zona non troppo illuminata, affacciata su alcuni campi agricoli. I carabinieri, hanno potuto ricostruire che, Ezio Galesi, separato e padre di due figli già grandi, ha seguito Elena e ha atteso che lei parcheggiasse, ha quindi infranto con il martello il finestrino della macchina poi ha colpito ripetutamente la donna.

L’allarme è stato lanciato dai vicini, e dall’uomo stesso che ha atteso poi per strada l’arrivo delle forze dell’ordine. Galesi è rimasto a lungo nell’auto dell’Arma con lo sguardo fisso nel vuoto.