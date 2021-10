La salute della Regina Elisabetta desta preoccupazione. I dottori: «Deve stare a riposo»

I media inglesi dicono che la Regina, 95enne, abbia dovuto cancellare un viaggio di due giorni in Irlanda del Nord come raccomandato dai suoi medici

Ansia a palazzo reale per la salute della Regina Elisabetta, 95 anni, che su raccomandazione medica ha dovuto cancellare un viaggio di due giorni in Irlanda del Nord. Da giorni si parla di problemi di salute per sua maestà, che a detta dei medici deve riposare.

Il riposo consigliato dall’equipe medica reale sarebbe solo precauzionale, pare.

Questo perché la regina ha pur sempre una certa età e in determinate situazioni è costretta a porre un freno alla sua agenda sempre molto piena di impegni pubblici.

Gli ultimi 15 giorni, per Elisabetta, sono stati ricchi di appuntamenti. «La regina ha accettato a malincuore il consiglio dei medici. È di buon umore e dispiaciuta di non poter visitare l’Irlanda del Nord», dicono da Buckingham Palace.