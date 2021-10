Accoltellano una donna per un posto auto: arrestati i vicini di casa

Ad accoltellare una donna un 17enne, ma i carabinieri hanno arrestato anche i genitori del ragazzo, vicini di casa della donna

Un ragazzo di 17 anni di Marano di Napoli ha accoltellato una donna di 34 anni nel pomeriggio di ieri. I carabinieri hanno arrestato anche i genitori del 17enne, il padre 40enne e la madre 38enne, per tentato omicidio. La lite è avvenuta in strada.

I tre arrestati sono vicini di casa della vittima con cui è partita una lite furiosa per un posto auto conteso. In mattinata i vicini e la vittima avevano già litigato, con insulti e minacce. La violenza però è scaturita da una successiva lite occorsa nel pomeriggio di ieri, tra la vittima, 34enne e la madre del ragazzo, 38 anni.

I familiari della 38enne sono sopraggiunti per supportarla finché il figlio, 17 anni, ha tirato fuori un coltello e ha colpito la donna con 4 fendenti, di cui una all’osso sacro.

Dopo la ricostruzione di quanto accaduto, i carabinieri hanno provveduto all’arresto dei tre aggressori. I genitori del ragazzo sono finiti in carcere a Poggioreale e Pozzuoli, il minore invece è finito in una struttura di prima accoglienza dei Colli Aminei. Tutti e tre sono in attesa di giudizio. La vittima è stabile, ricoverata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, e non rischia la vita.