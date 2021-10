Sanità, inventato un algoritmo per la rapida individuazione delle epidemie

E’ stato inventato un algoritmo per la rapida individuazione delle epidemie, che permetterà di aumentare la sorveglianza.

E’ stato individuato un algoritmo per la rapida individuazione delle epidemie in Italia. E’ uno strumento per la valutazione “dei segnali e degli eventi” epidemici indicato nella circolare del Ministero della Salute.

Sanità, l’algoritmo permetterà di implementare la sorveglianza sugli eventi epidemiologici in Italia

La circolare, chiamata “Istituzione della sorveglianza basata su eventi in Italia”, è stata firmata dal direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza, che fornisce “indicazioni sull’implementazione della sorveglianza basata su eventi in Italia“.

“Per identificare precocemente e monitorare gli eventi che possano costituire un’emergenza internazionale di sanità pubblica sono necessari sistemi che consentano la rapida rilevazione e analisi di informazioni in base alle quali avviare indagini epidemiologiche e azioni di controllo sul territorio”, si legge nella nota.

“Tali sistemi vengono anche denominati di epidemic intelligence e comprendono tutte le attività volte all’identificazione precoce di rischi in sanità pubblica, la loro validazione, valutazione e indagine. L’epidemic intelligence combina la sorveglianza basata su eventi e quella basata su indicatori”, viene riportato.

La circolare precisa infine che “verranno realizzati bollettini con cadenza settimanale che includano tutti gli eventi identificati nel periodo di riferimento. Saranno considerati per l’inclusione nel bollettino periodico gli eventi che possano costituire una emergenza di sanità pubblica”.