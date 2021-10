Uccide la ex a martellate: “In quel momento volevo ucciderla, perché c’erano dei sentimenti”

Ieri sera a Castegnato, nel bresciano, si è consumato l’ennesimo femminicidio. Ancora sangue innocente, ancora follia da parte di un uomo, che ha voluto annientare una donna, la sua ex fidanzata. Uccisa in modo atroce: a martellate. Le dichiarazioni del carnefice di Elena Casanova, Enzo Galesi: “L’ho incrociata ieri in un negozio e sono andata ad aspettarla fuori casa”.

«In quel momento la volevo uccidere. Perché tanta violenza? Perché c’erano dei sentimenti, anzi no, ritratto e non voglio rispondere a questa domanda. È stato un raptus». Sono le parole di Enzo Galesi, l’ex fidanzato di Elena Casanova, dichiarazioni fatte nell’interrogatorio sostenuto questa notte davanti al pubblico ministero di Brescia, Carlo Pappalardo.

Elena Casanova, residente a Castegnato nel bresciano, è stata uccisa dal suo ex, la relazione tra i due era finita un anno fa. «L’ho colpita più volte alla testa con un martello», ha dichiarato Galesi nell’interrogatorio che ha avuto inizio alle 23:41 e che si è concluso a mezzanotte e dieci. L’uomo ha raccontato: «L’ho incrociata ieri in un negozio a Castegnato e poi – ha detto – sono andato ad aspettarla fuori casa». Elena lascia una figlia di 17 anni, avuta dal primo matrimonio.

L’ex marito: “Lui fumava dopo omicidio”

Tra i primi ad arrivare sul luogo dell’omicidio l’ex marito della vittima che era in auto con la figlia e stava andando verso casa sua a pochi metri di distanza. “L’ho visto davanti a Elena che era a terra, era lì, fermo immobile, fumava una sigaretta. Ho capito fosse successo qualcosa, e in quel momento ho pensato solo a portare via mia figlia” ha raccontato l’ex marito di Elena.

La scritta di Galesi fuori casa dell’ex

“Goditela mille euro”. Questa la scritta che appare sul muro a poca distanza dall’abitazione di Elena Casanova e che sarebbe stata fatta dall’ex fidanzato. La scritta si riferirebbe ad un presunto debito che la donna aveva nei confronti dell’uomo per alcuni lavori di giardinaggio svolti a casa nel periodo del lockdown. L’uomo nel corso dell’interrogatorio non ha parlato di queste scritte, ma ha invece ammesso di aver tagliato a gennaio le gomme dell’auto alla ex che non lo aveva mai denunciato.