Usa, ok a mix vaccini per terza dose: “Immunità vaccinale sta diminuendo”

La somministrazione della terza dose del vaccino contro il Covid-19 potrà essere eterologa negli Stati Uniti. La Food and drug administration (Fda), in tal senso, ha autorizzato il richiamo con i sieri a mRNA per tutte le persone che hanno una età superiore ai 18 anni e che inizialmente erano state vaccinate con il monodose Johnson&Johnson, nonché per gli appartenenti ad alcune categorie della popolazione a rischio vaccinate con Moderna, come ad esempio anziani e immunodepressi. L’obiettivo è proteggere coloro nei quali l’immunità potrebbe essersi in questo periodo ridotta a livelli di rischio. Il “via libera” era già stato dato anche in altri Paesi, per cui anche gli Usa adesso si accodano.

“I dati disponibili suggeriscono una diminuzione dell’immunità vaccinale in alcune popolazioni che hanno completato il ciclo. La disponibilità di queste dosi ‘booster’ autorizzate è importante per una continua protezione contro la malattia da Covid-19”. Lo ha detto Janet Woodcock, commissario ad interim della Food and drug administration (Fda), ovvero l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici e che dipende dal Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti d’America.