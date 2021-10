Test missilistico, la Corea del Nord replica all’Onu: “Gli Usa hanno la stessa arma”

La Corea del Nord ha risposto con una certa irritazione alle accuse sollevate dall’Onu dopo la conferma dei test missilistici svolti da Kim Jong Un nella giornata di ieri

Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu non ha mancato di esprimere profonda preoccupazione per il test missilistico che nella giornata di ieri si è svolto in Corea del Nord. Affermazioni che però non sono piaciute alla nazione guidata da Kim Jong Un che ha manifestato la propria irritazione attraverso alcune dichiarazioni di un portavoce del Ministro degli Esteri: “Criticare la Repubblica Popolare Democratica di Corea per aver messo a punto e testato lo stesso sistema che gli Stati Uniti possiedono è una chiara dimostrazione del ricorso ad un doppio standard e non può che destare i nostri sospetti circa l’autenticità delle dichiarazioni con cui affermano di non essere nostri antagonisti”.

Una prima conferma ufficiale del test missilistico effettuato dalla Corea, era stata data dall’agenzia di stampa nordcoreana KCNA che aveva anche aggiunto alcuni particolari in merito: imilitari hanno sperimentato un nuova tipologia di missile balistico, il cui scopo sarà quello di migliorare l’apparato tecnologico-militare a difesa del paese.