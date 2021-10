Biden in difesa di Taiwan, la posizione degli Stati Uniti

Gli USA interverrebbero, queste le parole di Biden in difesa di Taiwan. Si tratta di un impegno politico a difendere l’isola che la Cina continentale rivendica come propria. La dichiarazione di giovedì appare significativa nonostante la Casa Bianca abbia detto in seguito che non c’è stato alcun cambiamento nella politica verso l’isola.

“Sì, abbiamo un impegno a farlo“, ha detto Biden quando gli è stato chiesto se gli USA sarebbero venuti in difesa di Taiwan. Tale dichiarazione va inserita nel contesto di crescente pressione militare e politica da Pechino per accettare la sovranità cinese. Mentre Washington è tenuta per legge a fornire a Taiwan i mezzi per difendersi, però, ha a lungo seguito una politica di “ambiguità strategica“. In pratica non si era mai chiari sulla volontà di intervenire o meno militarmente per proteggere Taiwan nel caso di un attacco cinese.

Ad agosto, infatti, un funzionario dell’amministrazione Biden ha detto che la politica degli USA su Taiwan non era cambiata. Anche questa volta, un portavoce della Casa Bianca ha detto che Biden, con la sua dichiarazione, non stava annunciando alcun cambiamento nella politica degli USA. “Non c’è alcun cambiamento nella nostra politica”, ma ha rifiutato ulteriori commenti quando ci si è chiesti se Biden si fosse espresso male.”La relazione di difesa degli USA con Taiwan è guidata dal Taiwan Relations Act. Noi manterremo il nostro impegno sotto la legge, continueremo a sostenere l’autodifesa di Taiwan, e continueremo ad opporci a qualsiasi cambiamento unilaterale allo status quo”.

La risposta alle dichiarazioni di Biden in difesa di Taiwan

L’ufficio presidenziale di Taiwan, rispondendo alle osservazioni di Biden, ha detto che anche la loro posizione rimarrà la stessa. Taiwan non cederà alle pressioni cinesi né “avanzerà avventatamente” quando riceverà sostegno dall’estero. Taiwan mostrerà una ferma determinazione a difendersi, ha detto il portavoce dell’ufficio presidenziale Xavier Chang in una dichiarazione. Si nota anche come le continue azioni concrete dell’amministrazione Biden mostrino il suo sostegno “solido come una roccia” a Taiwan.

Biden ha detto che la gente non dovrebbe preoccuparsi della forza militare di Washington. Questo perché “la Cina, la Russia e il resto del mondo sanno che siamo l’esercito più potente nella storia del mondo“. “Quello di cui ci si deve preoccupare è se si impegneranno in attività che li metterebbero in una posizione in cui commetterebbero un grave errore”. “Non voglio una guerra fredda con la Cina. Voglio solo che la Cina capisca che non faremo un passo indietro, che non cambieremo nessuna delle nostre opinioni”.

Crescenti tensioni nello stretto di Taiwan

Le tensioni militari tra Taiwan e Cina sono al punto più alto degli ultimi 40 anni, ha detto il ministro della Difesa di Taiwan. Chiu Kuo-cheng ha aggiunto che la Cina sarà in grado di preparare un’invasione “su larga scala” entro il 2025. Taiwan afferma di essere un paese indipendente e difenderà le sue libertà e la democrazia.

La Cina dice che Taiwan è la questione più sensibile e importante nei suoi legami con gli USA. Pechino ha denunciato quella che chiama “collusione” tra Washington e Taipei. Parlando ai giornalisti all’inizio di giovedì, l’ambasciatore cinese alle Nazioni Unite Zhang Jun ha detto che stanno perseguendo la “riunificazione pacifica” con Taiwan.

“Non siamo noi a creare problemi. Al contrario, alcuni paesi – gli USA in particolare – stanno prendendo azioni pericolose. Stanno portando la situazione nello stretto di Taiwan in una direzione pericolosa”, ha detto. “Penso che in questo momento quello che dovremmo chiedere è che gli USA fermino tale pratica. Trascinare Taiwan in una guerra non è sicuramente nell’interesse di nessuno. Non vedo come gli USA possano guadagnarci qualcosa”.