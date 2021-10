Harrison Ford perde la carta di credito a Palermo: ritrovata e restituita

Disavventura a lieto fine per l’attore hollywoodiano, che si trova in Italia per girare alcune scene di una serie cinematografica.

Ford, ha scelto Mondello a Palermo, per trascorrere alcune ore di relax ma è stato assalito dai tanti fans e ha dovuto cercare riparo in un locale. Nel frattempo, l’attore, aveva smarrito la sua carta di credito. Un palermitano ha ritrovato il documento e lo ha consegnato agli agenti della polizia di Mondello.

I poliziotti, nel giro di pochi minuti, sono riusciti a risalire all’identità del proprietario: Harrison Ford, appunto. L’attore, è stato trovato nel locale in cui aveva trovato riparo, un’avventura in realtà degna di una commedia cinematografica.

Il dirigente del commissariato, Manfredi Borsellino, figlio del giudice Paolo, ucciso nella strage in via D’Amelio, insieme a due poliziotti, lo ha raggiunto e gli ha riconsegnato la carta di credito.