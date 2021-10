Amanda Knox è mamma: ha tenuto nascosto il parto, la rivelazione in un’intervista

Amanda Knox è diventata mamma: la bambina si chiama Eureka Muse Knox-Robinson.

Amanda Knox è diventata mamma: ad annunciarlo è stata lei stessa in un’intervista al New York Times, raccontando che la piccola è nata nei mesi scorsi, ma lei ha tenuto nascosto il parto per timore dei paparazzi. L’intervista cade a dieci anni dalla sua assoluzione per l’omicidio di Meredith Kercher.

Knox – che ora ha 34 anni – vive non lontano da Seattle con il marito Christopher Robinson e sta valutando progetti da portare avanti per arrotondare le entrate. Fra questi un documentario per esplorare il rapporto fra la ragazza e il pm Giuliano Mignini, che ora è andato in pensione e sta lavorando a un libro. Durante il suo viaggio in Italia nel 2019 Knox gli ha fatto recapitare una lettera in italiano, chiedendogli se voleva avviare un dialogo con lei. Mignini si è mostrato aperto all’idea. Amanda Knox però ammette: «Continuo a dire a Chris che vorrei andare in posto dove posso pagare il mutuo senza dover rivivere la peggiore esperienza della mia vita».