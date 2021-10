Bollettino coronavirus 23 ottobre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 23 ottobre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 23 ottobre. L’aggiornamento completo dopo le 17

Le Regioni

423 casi e 6 vittime nel Lazio

Sono 423 i casi di Covid nel Lazio individuati nelle ultime 24 ore con 31.901 tamponi antigenici e molecolari mentre le vittime sono 6. Lo rende noto l’assessore alla Salute Alessio D’Amato sottolineando che sono invece 322 i ricoverati nei reparti ordinari, 10 in più rispetto a ieri, e 50 in terapia intensiva, uno in più nelle ultime 24 ore, mentre i guariti sono 240. Il tasso di positività è all’1,3%. Per quanto riguarda invece la campagna di vaccinazione, sono state somministrate complessivamente 8,65 milioni di dosi: il 91% della popolazione adulta e oltre l’85% di over 12 hanno completato il ciclo vaccinale. 115mila sono le terze dosi mentre sono 175.405 quelle del vaccino antinfluenzale somministrate.

In Toscana 285 nuovi casi e 5 decessi

In Toscana nelle ultime 24 ore registrati altri 285 casi di Coronavirus (età media 47 anni circia) che portano il totale a 287.231 contagi da inizio pandemia. Effettuati 7.942 tamponi molecolari e 23.145 antigenici rapidi, di cui lo 0,9% è risultato positivo (3,3% per le prime diagnosi). Putroppo ci sono stati altri 5 decessi – 2 uomini e 3 donne con un’età media di 84,6 anni, residenti a Firenze, Pistoia, Pisa e a Siena (2) – che fanno salire a 7.250 il totale dei pazienti morti. In aumento i ricoverati: sono 241, 6 in più rispetto a ieri, di cui 21 in terapia intensiva, 1 in meno. Questi alcuni dati diffusi dalla Regione che segnalano, rispetto a ieri, un aumento dei casi a fronte di un numero di test superiore, per un tasso di positività stabile: nel precedente report c’erano stati 277 casi su 29.032 tamponi, con un’incidenza di positivi pari a 0,95% (3,3% sulle prime diagnosi). I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 274.903 (95,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 5.078, +0,3% rispetto a ieri. Complessivamente, 4.837 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (9 in più rispetto a ieri, più 0,2%). Sono 13.613 (134 in meno rispetto a ieri, meno 1%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province, Firenze registra 84 casi in più rispetto a ieri, Prato 17, Pistoia 38, Massa Carara 11, Lucca 32, Pisa 36, Livorno 13, Arezzo 15, Siena 23, Grosseto 16.

In Calabria 152 nuovi contagi e 3 morti

Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 152 i nuovi contagi registrati (su 4.072 tamponi effettuati), +128 guariti e 3 morti (per un totale di 1.440 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +21 attualmente positivi, +23 in isolamento, -2 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 8).

In Friuli Venezia Giulia 150 nuovi casi e 4 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.838 tamponi molecolari sono stati rilevati 133 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,75%. Sono inoltre 17.464 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 17 casi (0,10%). Nella giornata odierna si registrano 4 decessi (due uomini, di 80 e di 87 anni di Trieste, e due donne, di 94 e di 100 anni di Muggia). Sono 8 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre rimangono 50 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.845: 841 a Trieste, 2.026 a Udine, 681 a Pordenone e 297 a Gorizia. I totalmente guariti sono 110.503, i clinicamente guariti 28 e 1.115 le persone in isolamento. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 115.549 persone (il totale dei casi positivi è stato ridotto di una unità a seguito della revisione di un test positivo): 24.050 a Trieste, 52.921 a Udine, 23.132 a Pordenone, 13.833 a Gorizia e 1.613 da fuori regione. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale sono state rilevate le positività di un operatore socio sanitario e di un infermiere dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) e di un medico dell’Irccs materno-infantile Burlo Garofolo. Relativamente alle strutture residenziali per anziani si registra il contagio di un operatore.

Basilicata, 10 casi e nessun decesso

In Basilicata sono 10 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (tutti residenti), su un totale di 487 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 44. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 23 di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 860 (-34). Per la vaccinazione, sono state effettuate 956 somministrazioni ieri. Finora 430.981 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (77,9 per cento del totale della popolazione residente), 390.147 hanno completato il ciclo vaccinale (70,5 per cento) e 3.739 sono le terze dosi, per un totale di 824.867 somministrazioni effettuate.

In aggiornamento