Thèo cerca la ragazza conosciuta sul treno: appelli in tutta la città

Thèo cerca la ragazza che ha conosciuto sul treno e lancia appelli in tutta la città; persino il sindaco lo aiuta nella ricerca della misteriosa ragazza.

«Ciao! Sono alla tua ricerca! Sono il francese del treno Mestre-Ferrara di domenica 17 ottobre»: questo l’appello di un giovane che ha scelto di tappezzare tutta Ferrara nel tentativo di contattare una sconosciuta incontrata sul treno. «Non dormo più», ha detto il ragazzo disperato.

Incontro “galeotto” sul treno: giovane tappezza la città di manifesti per ritrovare la ragazza che l’ha colpito

Thèo Bonfils è un ragazzo francese di 19 anni, studente dell’Università di Ferrara che sta frequentando una laurea magistrale in collaborazione con l’ateneo di Strasburgo. Il 17 ottobre Thèo ha preso a Padova un treno regionale dove ha incontrato una ragazza che lo ha conquistato. «Ero stato a visitare Padova e nel pomeriggio ho preso il treno per tornare a Ferrara. Lì ho incontrato questa ragazza, che studia Medicina anche lei a Ferrara», ha raccontato il giovane.

Nel tempo del breve viaggio Thèo non è voluto essere invadente e non ha chiesto molte informazioni alla giovane, di cui sa solo il nome. Ora, però, il desiderio di rincontrarla è molto forte. Le informazioni sulla ragazza del colpo di fulmine non sono moltissime: è di Mestre, o dei paraggi, in quanto è lì che aveva preso il treno prima della fermata di Padova e vive nella zona di Porta Mare a Ferrara.

«È lì che ho concentrato le affissioni. I miei coinquilini mi hanno un po’ preso in giro perché dicono che sono imbranato e inizialmente mi hanno aiutato con dei post su Instagram, io non lo uso. Non ha avuto effetti e quindi ho pensato a questo messaggio, dove è riportata anche un’email per contattarmi», ha raccontato Thèo. Anche il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, ha condiviso il messaggio dello studente sui suoi canali social: «Con questo post voglio aiutare anche io Thèo a ritrovare la ragazza del treno, sperando che possa essere anche lei felice di ritrovarlo. In bocca al lupo Thèo! Attendiamo fiduciosi gli sviluppi».