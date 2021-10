Doveva andare a Bologna, sordomuta finisce in Polonia: nessun controllo e assistenza in aereoporto

Una donna sordomuta sbaglia aereo e finisce in Polonia: i famigliari la aspettavano a Bologna. Episodio gravissimo, la denuncia della nipote: “Nessun controllo e assistenza in aeroporto”. Per la questura non si tratta di reato.

Brutta disavventura per una donna di 69 anni sordomuta. Residente a Ferrara, si trovava all’aeroporto di Palermo, in attesa di imbarcarsi per un volo verso Bologna. Eppure la signora si è ritrovata in quel di Breslavia, in Polonia. La 69enne, disabile dalla nascita, sarebbe infatti stata indirizzata sull’areo sbagliato, e a peggiorare la situazione sarebbe stata la mancanza di controlli e di assistenza precedentemente all’imbarco. L’episodio è stato denunciato dalla nipote della donna, che per fortuna è riuscita poi a tornare in Italia.

Sordomuta finisce in Polonia: nessun controllo, nessuna assistenza

Il fatto si è verificato mercoledì scorso. La donna, sordomuta dalla nascita, doveva prendere il volo Ryanair delle ore 22:20 in partenza dallo scalo siciliano di Punta Raisi (Palermo) alla volta di Bologna. Arrivata con molto anticipo al gate, la signora ha pensato di mettersi comunque in fila per l’imbarco – che di fatto, secondo il suo biglietto, era quello giusto. Il volo in partenza in quel momento, tuttavia, non era Bologna, ma Breslavia – città polacca a quasi 300 chilometri da Cracovia. La donna è perciò salita sull’aereo, ignara dell’errore: seduta al suo posto – quello scritto sul suo biglietto – è perciò decollata alla volta dell’estero alle ore 21:20.

LEGGI ANCHE: Muore a 27 anni travolto dalle onde: Marco Penza era in Costa Rica a salvare le tartarughe

Soltanto una arrivata in Polonia la donna si rende conto della brutta disavventura. Preoccupata dalla situazione, la 69enne ha chiesto immediatamente aiuto, dato che non poteva avvisare la sua famiglia a causa della sim non valida per l’estero inserita nel suo cellulare. Una passeggera, capito quando stava accadendo, ha perciò fatto il possibile per aiutare la donna, insieme a un addetto delle pulizie che, gentilmente, le offre addirittura il suo telefono. Soltanto così la signora riesce a mettersi in contatto con la sua famiglia – la figlia e la nipote, che la stavano aspettando all’aeroporto Marconi di Bologna.

LEGGI ANCHE: La violentano poi minacciano di diffondere il video, lei tenta il suicidio: due arresti

I famigliari segnalano immediatamente l’accaduto a chi di dovere: tempestivo l’intervento del consolato italiano di Cracovia, tanto che viene organizzato il trasferimento notturno con l’aereo Cracovia-Bologna per permettere alla donna di tornare a casa. L’episodio, tuttavia, è gravissimo: scatta quindi la denuncia in questura, che però non provvede ad effettuare le formalità: il reato, spiegano alle parenti, non sussisterebbe, dato che la donna – sebbene vittima di un errore – è tornata a casa. La nipote, allora, denuncia l’accaduto ai media locali: “Nessuno ci ha mai riposto per fornire aiuto. Perché non hanno controllato il biglietto della nonna a terra o una volta salita a bordo?“, ha infatti spiegato ai giornalisti del Resto del Carlino. E infatti, grave è il fatto che nessun addetto all’imbarco, in fase di controllo, si sia accorto che la donna stava salendo sul volo sbagliato. E grave anche il fatto che non sia pervenuto alcun tipo di assistenza all’aeroporto di Palermo.