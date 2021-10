Muore a 27 anni travolto dalle onde: Marco Penza era in Costa Rica a salvare le tartarughe

Marco Penza, il volontario 27enne che salvava le tartarughe, è stato travolto e ucciso da un’onda in Costa Rica. Avviata una raccolta fondi per permettere alle ricerche di proseguire, e per pagare il rimpatrio della salma.

Marco sparito tra le onde, la raccolta fondi per ritrovarlo

Marco Penza si trovava in Costa Rica insieme a un’associazione di volontariato, impegnata a salvare le tartarughe. Si trovava nell’Oceano Pacifico, quando è stato raggiunto e travolto improvvisamente da un’onda. Il suo corpo non è ancora stato restituito alla terra, ed è dato ancora per disperso. L’allarme della tragedia è stato lanciato tempestivamente dai suoi amici, con la Guardia Costiera che è uscita subito in perlustrazione, ma le acque se lo sono portato via. Il rischio, ora, è che le ricerche possano venire interrotte, e che il corpo di Marco possa non tornare più a casa.

“Marco era un ragazzo italiano di 27 anni. Gli piaceva viaggiare ed era una persona molto attiva. Amava fare escursioni e passare il tempo libero in mezzo alla natura…”, si legge nella pagina della raccolta fondi avviata dai suoi amici su “Go Fund me”. Il giovane era arrivato in America Centrale da una decina di giorni, prima della sua scomparsa avvenuta mercoledì 20 ottobre. La raccolta fondi è stata lanciata poiché Marco non aveva un’assicurazione sanitaria, e servono soldi sia per continuare a sostenere le ricerche, che per pagare le spese per il rimpatrio della salma.

Giovedì il padre e il fratello di Penza sono partiti alla volta della Costa Rica per seguire di persona le ricerche, nella speranza di poter finalmente ritrovare il corpo del 27enne. “Questo fondo è per il nostro amico Marco, scomparso in Costa Rica. Marco amava le tartarughe e ha avuto momenti felici qui. È stato colpito da una grande onda e noi altri abbiamo fatto tutto il possibile, ma non siamo riusciti a salvarlo”, scrivono gli amici volontari nella lettera-appello su Go Fund me. Al momento, la raccolta fondi ha già raccolto un importo di 8.768 euro sui 10mila previsti come obiettivo – con più di 200 donatori che hanno fatto la loro parte.