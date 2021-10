Il 24enne, sopravvissuto al primo incidente, si trovava sull’asfalto quando un’altra auto lo ha travolto, uccidendolo.

Un tragico incidente è avvenuto alle porte di Milano nella notte di domenica, 24 Ottobre. Un ragazzo di 24 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre era disteso sull’asfalto, rimasto ferito a seguito di un incidente verificatosi poco prima. La tragedia è avvenuta sull’allacciamento della Tangenziale Ovest con l’autostrada A7 verso Corsico.

L’incidente

Il 24enne si trovava in auto con altri due amici, 25 e 23 anni. Il primo incidente si è verificato alle 5 del mattino circa quando l’auto sulla quale la vittima si trovava si è scontrata contro un furgone guidato da un 23enne. I suoi amici lo avrebbero aiutato ad uscire dall’auto e lo hanno fatto sdraiare sull’asfalto. Stando alle prime informazioni raccolte, non si sa se il 24enne fosse ancora cosciente o meno.

In quel momento, però, sopraggiunge un’altra auto guidata da un 26enne che non ha visto il ragazzo disteso a terra e lo travolge, uccidendolo. La Polizia Stradale è ora a lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le persone coinvolte sono state trasportate tutte in ospedale: il 26enne in stato di choc, gli amici della vittima non sarebbero in gravi condizioni.