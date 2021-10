Black Friday 2021: cos’è, quando ci sarà e le offerte da non perdere

Tutto pronto per l’appuntamento più atteso dagli amanti dello shopping: quest’anno il «Black Friday» sarà a fine Novembre. Tutto quello che c’è da sapere sulle offerte, le modalità di acquisto e reso.

Tra poco più di un mese sarà Black Friday, l’appuntamento a cui gli amanti dello shopping non riescono a rinunciare. Ma quando ci sarà quest’anno? Cosa si intende per «Black Friday»? Tutto quello che c’è da sapere sulla giornata dedicata alle offerte.

Quando ci sarà il «Black Friday» in Italia?

Ma questo «Black Friday» quando ci sarà? Pronti a cerchiare in rosso la data sul vostro calendario? In Italia, il «Venerdì nero» sarà il 26 Novembre. Bisognerà aspettare ancora un mese, quindi. Tradizione vuole che tale giornata segua la Festa del Ringraziamento americana. 24 ore, o forse anche di più, di super offerte e sconti che permetteranno di acquistare a prezzi convenienti tantissimi prodotti. Offerte che proseguiranno poi durante il Cyber Monday, ovvero il primo lunedì che segue la Festa del Ringraziamento, e in cui ad essere scontati sono esclusivamente i prodotti di elettronica.

Cos’è il «Black Friday»

Il Black Friday nasce in America: il primo ci fu nel 1924, ma bisognerà aspettare gli anni Ottanta per la sua affermazione. L’origine del nome «Black Friday» sembrerebbe essere legato al colore delle auto – black appunto – che sostavano, in colonna, in attesa di entrare nei negozi che facevano gli sconti. Ma c’è anche chi sostiene che il nome faccia riferimento ai conti in nero, quindi in attivo dopo le grandi vendite, dei negozi. Si tratta dell’appuntamento più atteso dagli amanti dello shopping che possono riempire i loro carrelli, virtuali e non, di prodotti in sconto. Niente ne resta fuori: tecnologia, abbigliamento, accessori, elettrodomestici, ce n’è per tutti i gusti!

Il «Black Friday» e gli italiani

Il «Black Friday» è un appuntamento a cui gli italiani non intendono rinunciare. Lo scorso anno, complice anche la pandemia e il lockdown, si è registrato un vero e proprio boom di acquisti. Rispetto al 2019, si è registrato un aumento del +60% di acquisti. Acquisti che sono stati fatti prevalentemente online considerando anche le numerose chiusure e limitazioni. Gli italiani, nel 2020, hanno acquistato soprattutto mascherine, tute protettive così come videogame, kindle, friggitrici ad aria.

Acquisto e reso

Non ci saranno variazioni per quanto riguarda le modalità di acquisto e di reso. Nel caso in cui ci si accorgesse di aver fatto un acquisto sbagliato o che il prodotto arrivi a casa danneggiato ci si può rivolgere all’attività commerciale in cui l’acquisto è stato fatto e chiedere il cambio o il reso. Non dimenticatevi, però, di conservare lo scontrino!