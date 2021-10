Seduta vicino ai binari con le cuffiette, muore investita dal treno a 16 anni

Da quanto emerso dai residenti dell’area, la stazione di Acquaviva delle Fonte (Bari) è da diverso tempo un punto di incontro per i giovani

Una ragazza di 16 anni ha perso la vita, travolta da un treno che passava per la stazione di Acquaviva delle Fonti (Bari). La ragazza era di Cassano delle Murge e si era seduta accanto ai binari con le cuffiette accese. Non avrebbe quindi sentito il treno arrivare e il convoglio l’ha investita. Da quanto è emerso, la ragazza era lì con degli amici per passare la serata.

Leggi anche:—>Ragazza rapinata per strada insegue il ladro e si attacca alla sua auto: trascinata per parecchi metri [VIDEO]

I residenti di quell’area raccontano che da diverso tempo la stazione è un punto di incontro per i giovani.

Leggi anche:—>Noto professionista finisce in manette per pedopornografia e prostituzione minorile

Il treno in corsa ha travolto la 16enne a circa 50 metri dalla stazione, lungo i binari la cui direzione è verso Bari. Traffico ferroviario sospeso per diverse ore nel punto tra Acquaviva delle Fonti e Sannicandro. Riprogrammato il servizio per cinque treni che da Bari vanno a Taranto.