Aronne muore a 25 anni, precipitando dalla ferrata delle Aquile in Paganella

La tragedia è occorsa ieri verso le 11:40 sotto gli occhi del fratello Ruben e dello zio, Davide Luani. L’escursionista è precipitato per 400 metri nel canalone Battisti

Aronne Bettoni, 25 anni di Bozzolo (Mantova), è deceduto ieri precipitando dalla ferrata delle Aquile per oltre 400 metri dalla parete Sud della Paganella, in Trentino Alto Adige. L’allerta ai carabinieri è giunta intorno alle 11:40 da altri escursionisti sulla Paganella che hanno visto la scena dell’incidente. Aronne è morto sotto gli occhi del fratello minore Ruben e dello zio Davide Luani.

Inutili i soccorsi. Aronne Bettoni era capo scout a Bozzolo per ragazzi dai 12 ai 16 anni, istruttore di mini basket, laureato in ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano e in ingegneria gestionale a Parma. Da gennaio di quest’anno lavorava per la Network Evolution Transport di Parma. La sua famiglia è molto nota a Bozzolo, tant’è che il padre Gabriele è consigliere comunale, mentre la madre lavora all’ufficio anagrafe.

Il sindaco di Bozzolo, Giuseppe Torchio, ha espresso tutto il suo cordoglio per la morte del ragazzo. Nonostante fosse molto giovane, Aronne era ritenuto un esperto alpinista. Tra l’altro, era responsabile delle uscite in montagna col gruppo scout che seguiva.

La ferrata delle Aquile è tra le vie più ambite per gli esperti di arrampicate. Realizzata come meta turistica estiva, è raggiungibile con facilità tramite impianti di risalita (chiusi in questo periodo dell’anno) dalla Cima della Paganella.

Si tratta di un percorso a strapiombo sulla parete Sud. Per gli escursionisti più esperti e coraggiosi hanno creato una doppia scala metallica a spirale sospesa nel vuoto oltre a due “ponti tibetani” con delle corde metalliche. Nello stesso punto dove Aronne ha perso la vita, il 23 febbraio 2020 era morto un alpinista 33enne di Parma.