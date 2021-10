Dora Lagreca, svolta nel caso: tracce di sangue nei suoi orecchini

Dora Lagreca, arriva una svolta nel caso della morte della giovane trentenne: trovate tracce di sangue nei suoi orecchini.

Continuano le indagini sulla morte di Dora Lagreca, la trentenne originaria di Montesano sulla Marcellana che, nella notte tra l’8 e il 9 ottobre scorso, è morta a Potenza precipitando dal balcone al quarto piano di una palazzina di via di Giura, era lì col fidanzato Antonio Capasso, indagato per istigazione al suicidio. Mentre si attendono i risultati degli esami dei Ris, emergono nuovi dettagli sul caso.

Dora Lagreca, ancora giallo sul caso: nuovo elemento che potrebbe cambiare tutto

Sono state trovate delle tracce di sangue negli orecchini di Dora Lagreca. A notare il dettaglio dopo la morte della giovane trentenne, sono stati i familiari. Gli inquirenti hanno restituito ai suoi cari alcuni oggetti personali di Dora, tra cui degli orecchini che sarebbero appunto macchiati di sangue.

Il legale della famiglia ha subito provveduto a mandare i gioielli alla Procura, visto che potrebbe essere un nuovo elemento estremamente utile alle indagini. Si cerca di capire principalmente se la sera in cui è morta Dora indossasse o meno gli orecchini e se li aveva addosso durante la caduta.

Inizialmente il caso è stato affrontato come suicidio, ma la famiglia ha chiesto che venissero vagliate altre opportunità non ritenendo che Dora potesse togliere la vita. Perplessi anche molti amici di Dora sull’ipotesi del suicidio. Nel corso delle indagini intanto il fidanzato della donna è stato indagato per istigazione al suicidio, ma le indagini non sono ancora concluse.