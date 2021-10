Perdono l’orientamento sul Monte Giovo: escursionisti ritrovati e salvati

Degli escursionisti hanno perso l’orientamento sul Monte Giovo, nel Modenese, a causa della fitta nebbia. Fortunatamente sono stati ritrovati e salvati.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 24 ottobre, vi è stata una brutta disavventura che ha avuto un lieto fine per due persone di origini filippine residenti a Carpi. I due hanno perso l’orientamento durante una passeggiata sulla cima dell’Omo del Monte Giovo. La zona è conosciuta anche come Alpe di Barga e si trova nel territorio comunale di Pievepelago, in provincia di Modena.

Escursionisti perdono l’orientamento sul Monte Giovo: ritrovati dai soccorritori

I due, un uomo di 53 anni e una donna di 52, ieri sono partiti dal Rifugio Vittoria percorrendo il sentiero Cai 529 e si sono diretti verso il Passo della Boccaia, Campi di Annibale. Arrivati nei pressi del passo della Porticciola, a causa della fitta nebbia presente in quota, hanno perso l’orientamento.

I due escursionisti hanno deciso di tornare indietro, ma hanno imboccato il sentiero sbagliato, il Cai 543, finendo dentro al Rio delle Fontanacce, nei pressi della Buca della Noce.

Intorno alle 18.15 hanno chiamato i carabinieri ed è stata allertata la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico di Monte Cimone e i Vigili del Fuoco. I due sono stati individuati attraverso un sms locator inviato dalla Sala Operativa del Cnsas e sono stati raggiunti dai soccorritori intorno alle 21. Non presentando particolari problemi sanitari sono stati riaccompagnati al rifugio dal quale erano partiti.