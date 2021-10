Covid, Sileri: “Gli studi dall’UK sulla variante Delta plus non ci preoccupano”

Si è espresso sul Covid il sottosegretario alla Salute Sileri, in merito alla variante Delta plus, per la quale non ci sarebbe da preoccuparsi.

“Gli studi provenienti dal Regno Unito non ci fanno preoccupare molto sulla variante Delta plus“, queste sono state le parole del sottosegretario dalla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di ’24Mattino’ su Radio24.

Sileri, presto la transizione da pandemia a endemia: il Green pass non sarà rimosso

In merito alla situazione epidemiologica, il sottosegretario ha osservato che “la transizione da pandemia a endemia accadrà anche in una parte del 2022. Le mascherine prima o poi le toglieremo ma non è una cosa da fare oggi, lo vedete da quello che sta succedendo in Gran Bretagna”, ha precisato.

In merito al Green pass Sileri è chiaro: “Si va per gradi, per adesso non abbiamo ancora la capienza piena in diverse attività, abbiamo ancora la distanza, la mascherina. Il virus circola in maniera aggressiva in molti paesi, il Green pass sarà l’ultima cosa che sarà rimossa“.

Sulla possibilità che si arrivi all’obbligo vaccinale, “non credo che mettendo l’obbligo vaccinale si guadagnino punti percentuali della vaccinazione. Si ottengono parlando con le persone e cercando di convincerle. Siamo vicini al 90%, anche con l’obbligo non si andrebbe oltre”.