Avete mai visto dove vivono Amadeus e Giovanna Civitillo? Casa da sogno

Giovanna Civitillo e Amadeus sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Galeotto fu il momento della scossa ai tempi della conduzione del programma L’Eredità e da allora l’amore li ha resi inseparabili. Non tutti conoscono il loro nido d’amore. Ecco dove vivono la quotidianità con il figlio José Alberto.

Amadeus, tra carriera e storia d’amore con Giovanna

Amadeus è uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano. Negli ultimi anni ha condotto il Festival di Sanremo accanto l’inseparabile collega e amico Fiorello. Non è ancora chiaro se saranno di nuovo insieme all’evento più importante in assoluto. Tuttavia secondo voci di corridoio pare che Amadeus abbia scelto come co-conduttrice un’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Si tratterebbe di Giulia De Lellis, sulla quale ha una buona opinione. Di lei apprezza molto il carattere determinato e diretto. Sicuramente ogni sua proposta risulterà sempre impeccabile agli occhi di coloro che lo seguono fin dai suoi primi esordi nel piccolo schermo. Molti ricorderanno la sua esperienza a l’Eredità dove ha avuto modo di conoscere Giovanna Civitillo. “Avevo 40 anni e non pensavo al grande amore…Poi è arrivata lei e ho capito immediatamente che era la donna della mia vita…Ci siamo fidanzati nel 2003 e siamo stati sempre felici…Le ho inviato un biglietto per chiedere di prendere un caffè insieme”. Con quel caffè è iniziata la favola e adesso vivono in una splendida dimora con il figlio.

Un salotto soleggiato

La casa è collocata in uno dei quartieri più famosi di Milano, vicino a Corso Sempione. Andando nello specifico, si tratta di un appartamento del quindicesimo piano di un grattacielo. Nel salotto prevale lo stile moderno e il colore che spicca di più è il bianco dei mobili e delle pareti. C’è poca oggettistica, uno specchio a forma di sole e le finestre sono molto ampie, di conseguenza la stanza è molto illuminata. Si può notare sulla parete di destra un quadro con la maglia dell’Inter. Del resto i fan di Amadeus sanno che è la sua squadra del cuore. Le tende sono perfettamente abbinate con il tema delle sedie. Il tavolo è molto grande, quindi gli ospiti sono sempre numerosi.

La camera da letto accogliente

Per quanto riguarda la camera da letto c’è sempre il parquet e pareti sono bianche e dorate. Qui prevale più uno stile classico, c’è uno specchio enorme collocato sul lato del letto, le tende sono bianche e abbinate perfettamente con il letto e il divano. Ci sono delle foto della coppia, sicuramente con un valore affettivo.

Leggi anche -> Festival di Sanremo 2022, Amadeus ha scelto lei per la co-conduzione: influencer ed ex gieffina | Ecco chi è

La casa nel cuore di Roma

La coppia ha anche una casa nel cuore della capitale italiana, ma stavolta al pianterreno. Di stile moderno, la cucina è molto bella. I colori che dominano sono il fucsia e il bianco, c’è poca oggettistica ed è sempre illuminata dai raggi del sole. Anche qui si dilettano ai fornelli quando hanno del tempo libero.

Leggi anche -> Amadeus, avete mai visto l’ex moglie del conduttore de I Soliti Ignoti? Ecco chi c’;era prima di Giovanna Civitillo