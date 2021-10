Avete mai visto Martina, primogenita di Paolo Bonolis e nata dal primo matrimonio del conduttore? Ecco chi è

Prima di conoscere Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis è stato sposato con una nota psicologa americana dalla quale ha avuto due figli: Davide e Martina. Scopriamo qualcosa in più sulla primogenita del conduttore.

Nel 1983, Paolo Bonolis è convolato a nozze con Diane Zoeller, nota psicologa americana. Il matrimonio tra loro, però, è durato solo cinque anni e dalla loro unione sono nati due figli: Stefano e Martina Anne Bonolis. Cresciuti lontano dal padre, rientrato a vivere in Italia, i figli maggiori di Bonolis ora sono in ottimi rapporti con lui, grazie anche all’intervento di Sonia Bruganelli, seconda moglie del volto televisivo di Mediaset.

Come ammesso nel corso di una intervista a Verissimo, è stata proprio lei a permettere a Bonolis di recuperare parte del tempo perso con i figli maggiori. “Io sono stato con i miei primi due figli assente per problemi di distanza, io qui loro a New York. Devo dire che Sonia è stata fondamentale nel rapporto tra ciò che è stato prima e ciò che c’è adesso – aveva raccontato il conduttore – . Non ha mai mancato di connettere questi due mondi. L’ha fatto con grande senso della famiglia e per questo le sarò per sempre grato”. Ad oggi, infatti, i rapporti con i figli più grandi sono ottimi e, recentemente, Martina ha anche reso Paolo Bonolis nonno per la prima volta.

Martina Bonolis, chi è la figlia del conduttore Paolo

Classe 1981, Martina Anne Bonolis è la secondogenita del conduttore Paolo, nata dal matrimonio con Diane Zoeller.

Dopo aver vissuto i primi anni di vita insieme al padre, ha affrontato la separazione dei genitori e la scelta del conduttore di tornare a vivere in Italia.

Nonostante la lontananza dai figli maggiori, Paolo Bonolis ha sempre avuto un ottimo rapporto con Stefano e Martina e, in occasione delle loro nozze, è volato negli Stati Uniti insieme alla sua nuova famiglia.

Emozionato per le nozze del primogenito Stefano, Bonolis non è riuscito a nascondere la commozione anche in occasione del matrimonio della figlia Martina con il comico americano Tito Garza.

La donna, che da poco è diventata mamma del piccolo Theodor, non fa parte del mondo dello spettacolo, ma lavora, così come la madre Diane, come psicologa specializzata in trattamenti di casi di bimbi e donne vittime di abusi.

Paolo Bonolis, le due famiglie unite

I rapporti tra Paolo Bonolis e i suoi figli maggiori sono stati ottimi anche grazie all’aiuto di Sonia Bruganelli, seconda moglie del conduttore e madre di suoi tre figli: Silvia, Davide e Adele.

La Bruganelli, inoltre, ha anche un rapporto cordiale con i primi figli del conduttore, Stefano e Martina, tanto da aver partecipato gioiosamente ai matrimoni di entrambi.

La gestione della famiglia allargata, però, non è stata semplice per Sonia che, all’inizio, ha ammesso di aver incontrato alcune difficoltà.

“Mi sentivo un po’ spaesata perché era un’eredità familiare importante. Lui aveva due bambini ed io ero molto giovane, tanto che nei primi tempi non credo di aver gestito al meglio la situazione – aveva raccontato a Verissimo – . Poi, crescendo sono maturata e mi sono resa conto che quello che c’era stato prima non mi toglieva niente e che c’erano due ragazzi che avevano il diritto di avere vicino il loro papà”.