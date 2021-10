Scomparsa Cleo Smith, un testimone:«Ho visto un’auto allontanarsi»

Cleo Smith, 4 anni, è sparita da una tenda dove dormiva con la madre. Proseguono le ricerche che forse sono a un punto di svolta

Spunta un testimone nella ricerca della piccola Cleo Smith, bimba di 4 anni scomparsa in campeggio dove si trovava con i familiari in una località del Western Australia. Il testimone ha raccontato di aver visto un’auto che si allontanava dall’area proprio nel momento in cui si suppone che Cleo sia stata rapita lo scorso 16 ottobre.

A rivelarlo, da quanto ha raccontato il capo della polizia Rod Wilde, due persone che marciavano in direzione nord tra le 3 e le 3:30 di sabato 16 ottobre.

Le due persone hanno detto di aver notato un’auto che si immetteva nella strada principale dalla secondaria, quella, per l’appunto, in cui si trova il campeggio.

«Vogliamo parlare con il conducente e con gli eventuali passeggeri, se vi era più di una persona a bordo del veicolo, per stabilire esattamente chi fossero e cosa facessero in giro a quell’ora», ha commentato ancora Wilde. La polizia tema che qualcuno abbia rapito la bimba, visto che la tenda in cui la piccola dormiva con i genitori e la sorella era aperta a un’altezza che non era raggiungibile da una bimba e non c’era più il suo sacco a pelo.

La sparizione ha fatto partire una delle ricerche di persone scomparse più grandi mai organizzate in Australia, che copre una zona di 1.000 km dal luogo in cui è situato il campeggio. La polizia sta facendo appelli in tutto lo Stato e c’è una taglia di un milione di dollari per chi è in grado di fornire informazioni che consentano di ritrovare Cleo.