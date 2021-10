Maltempo, vigili del fuoco salvano 4 uomini rimasti intrappolati

I vigili del fuoco hanno salvato quattro uomini bloccati dall’ingrossamento di un fiume in provincia di Trapani. Ecco cos’è successo

I vigili del fuoco hanno messo in salvo quattro uomini, rimasti intrappolati a causa dell’ingrossamento di un fiume in provincia di Trapani, nel bel mezzo di un violento nubifragio abbattutosi nella zona.

Leggi anche:—>Elena Pellegrini perde la vita facendo bouldering: aveva 26 anni

Nello specifico, a salvare i quattro uomini è stato il Nucleo Saf, ossia speleo alpino fluviale di Trapani con il team di Alcamo.

Leggi anche:—>Baldwin, regista di “Rust” ricostruisce l’accaduto:«Si esercitava a estrarre la pistola dalla fondina»

I quattro uomini erano due tedeschi, un italiano e un sudamericano. I vigili del fuoco sono riusciti a metterli in salvo prima che l’acqua li travolgesse e li portasse via. Gli uomini erano in stato di ipotermia e li hanno trasportati in nosocomio, ma le loro condizioni non appaiono gravi.