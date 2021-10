Baldwin, regista di “Rust” ricostruisce l’accaduto:«Si esercitava a estrarre la pistola dalla fondina»

Joel Souza, regista di Rust, ferito a una spalla, ha raccontato che Baldwin, a cui avevano detto che la pistola era scarica, ha mirato la telecamera quando è partito il colpo letale

Il colpo fatale a causa del quale Halyna Hutchins ha perso la vita sul set del film “Rust” è partito dall’arma di Alec Baldwin mentre l’attore stava facendo pratica. Baldwin, infatti, si stava esercitando a estrarre la pistola dalla fondina durante una ripetizione, come ha spiegato il regista Joel Souza alla polizia. Lo stesso regista è rimasto ferito a una spalla.

Secondo la Reuters, Souza avrebbe raccontato che Baldwin, dopo aver tirato fuori la pistola dalla fondina, ha mirato la telecamera vicino a cui c’erano anche Hutchins e Souza. A quel punto sarebbe partito il colpo che ha ucciso Halyna Hutchins e ferito il regista.

«Stavo guardando (Baldwin, ndr) stando dietro alla spalla di Hutchins» e improvvisamente «abbiamo sentito come il rumore di una frusta e poi un forte colpo», ha detto Souza, che ha anche aggiunto di «ricordare vagamente Hutchins lamentarsi del dolore allo stomaco e al petto».

Il cameraman Reid Russel, ha raccontato agli inquirenti che Hutchins avrebbe detto di non riuscire a «sentire le sue gambe». Poi, «si è accasciata ed è stata soccorsa a terra». Baldwin, scioccato dall’accaduto è stato visto sabato fuori da un hotel a Santa Fe mentre parlava con Matt Hutchins, il marito della direttrice della fotografia e con loro figlio di 9 anni.

Finora non ci sono accuse per l’incidente letale, mentre proseguono le indagini. Da quanto emerso, i testimoni hanno detto che a Baldwin avevano garantito che la pistola fosse scarica poco prima di cominciare la scena. Ma nei giorni scorsi sono venuti fuori dettagli circa le misure di sicurezza usate sul set data la produzione a basso costo della pellicola.

Tra l’altro, la responsabile delle armi era al suo secondo incarico e c’erano dubbi sul fatto che fosse o meno preparata a sostenere tale ruolo di responsabilità. L’assistente alla regia Dave Halls in passato avrebbe avuto atteggiamenti non consoni su diversi set, in cui avrebbe trascurato la sicurezza.

Altre testimonianze raccolte dal sito Tmz affermerebbero che la pistola che ha ucciso Hutchins fosse stata usata per gioco fuori dal set con dei proiettili reali, il che darebbe una spiegazione al perché dentro l’arma vi fosse almeno una pallottola carica.