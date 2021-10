Germania Covid: nuovi contagi arrivati a 13 mila casi al giorno

Tra un mese finisce “lo stato di emergenza” ma i contagi da Covid-19 sono aumentati del 57% quindi si sta chiedendo al Parlamento di votare per la posticipazione. La Germania infatti, come la Gran Bretagna sta subendo un violento ritorno di contagi da Covid-19.



Con l’arrivo dell’inverno è previsto un ritorno del virus, e il settimanale Der Spiegel, lunedì pubblicava il suo titolo “E’ tornata l’influenza”, come allarme per la salute pubblica in Germania, dove il 70% dei cittadini ha già ricevuto la prima dose di vaccino. Sono quasi 13 mila casi al giorno (12.775 domenica) risulta essere quasi il 57% in più di due settimane fa, dell’11% invece sono cresciuti i morti.

Su 100 mila abitanti il tasso dei contagi è al 95,1% ed è stato determinante per decidere il Lockdown che dal 13 maggio si era fermato. Dal 25 di novembre per legge c’è lo stato di emergenza nazionale che potrebbe essere esteso più a lungo; ma sarà il nuovo Parlamento ( insediatosi in queste ore) a deciderlo con un voto a favore, e i funzionari della salute pubblica fanno pressioni. Jens Spahn il Ministro della salute ha detto di essere “favorevole” per mettere fine allo stato di emergenza, ma nella sua ultima intervista da cancelliera, pubblicata sabato sulla Süddeutsche Zeitung, Angela Merkel persiste sull’importanza di ” lasciare i tedeschi liberi di scegliere” sui vaccini. Per mobilitare gli scettici il ministro della salute stà lanciando nuove campagne.