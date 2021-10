Elena Pellegrini perde la vita facendo bouldering: aveva 26 anni

La ragazza era una docente di Maranello e insegnava lingue alle superiori. Si trovava in gita con il gruppo e col compagno

Due drammi a distanza di poco tempo. Sabato mattina è morto il giovane Aronne Bettoni, 25 anni, sulla ferrata delle Aquile, mentre nel tardo pomeriggio è deceduta Elena Pellegrini, 26 anni, di Maranello (Modena). La ragazza era con una comitiva e col suo ragazzo in Val Daone, vicino al lago di Malga Boazzo. Elena sarebbe scivolata e precipitata nel fiume Chiese mentre stava facendo bouldering, un’arrampicata su grandi massi rocciosi.

Elena si era staccata dal gruppo per alcuni momenti. Gli amici non avendola vista tornare hanno dato l’allerta. Il Soccorso alpino del Trentino ovest ha trovato la ragazza sul letto del fiume Chiese. Era caduta da una parte scoscesa e aveva sbattuto la testa sul terreno roccioso. Purtroppo per lei non c’è stato niente da fare.

Dopo essersi laureata in lingue e letterature straniere, era andata a vivere a Maranello (Modena) da Miano (Napoli), per stare assieme al fidanzato Enrico. Era supplente di spagnolo all’Istituto Baggi di Sassuolo e al Luosi di Mirandola.

«Doveva essere un week end all’insegna dello sport in un posto incontaminato. Una tragedia assurda», ha detto il fidanzato a Modenaindiretta. «Conoscevamo quel luogo abbastanza bene, ci eravamo stati altre volte. Abbiamo fatto escursioni più difficili, non riesco a comprendere come possa essere successa una tragedia che mi ha spezzato il cuore». Il sindaco di Maranello, Luigi Zironi ha espresso tutto il suo cordoglio ai familiari di Elena:«Il nostro pensiero», ha scritto Zironi, «va al dolore indescrivibile che stanno affrontando».