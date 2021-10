Maltempo nel catanese, rinvenuta la salma dell’uomo disperso

L’uomo si trovava in agrumeto non distante dal punto in cui lo avevano visto prima che fosse travolto dall’acqua. Non ci sono notizie della moglie dell’uomo, dispersa, travolta con lui

Rinvenuto il corpo dell’uomo di 67 anni disperso da ieri sera con la moglie 54enne a Scordia (Catania), nella zona di campagna della Piana di Catania in cui si è abbattuto un violento nubifragio. Il cadavere dell’anziano era in un agrumeto lontano dal posto in cui i due coniugi erano stati avvistati per l’ultima volta, nella contrada Ogliastra. Non ci sono notizie della moglie del 67enne, ancora dispersa.

A dare l’allerta un automobilista rimasto bloccato nell’abitacolo del proprio veicolo a causa di un fiume di acqua e fango. Soccorso dai vigili del fuoco, aveva raccontato di aver visto due anziani in una Ford Fiesta che, scesi dalla loro auto, erano stati travolti da un’ondata di acqua.

Violentissimi nubifragi e vento hanno travolto Sicilia e Calabria per tutto il weekend. In tutto ci sono stati 580 interventi di soccorso.

A Scordia (Catania) il fango ha ostruito il passaggio in diverse strade tra cui la SP16, dove i vigili del fuoco hanno salvato una donna che aveva lasciato la propria auto perché travolta da materiale fangoso e acqua.