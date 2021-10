Unicredit e Monte dei Paschi di Siena, salta l’accordo con il Tesoro

L’Italia ha terminato domenica le trattative con UniCredit per la vendita del Monte dei Paschi di Siena. Un’importante battuta d’arresto per gli sforzi che il governo compie da anni per riportare la banca toscana in difficoltà in mani private.

Il mancato superamento di un divario di valutazione di molti miliardi di euro lascia l’Italia incapace di completare la ristrutturazione del suo sistema bancario.Roma cercherà ora una proroga delle scadenze concordate con le autorità dell’Unione Europea per ri-privatizzare MPS. Un funzionario del Tesoro ha anche detto che non si aspetta che le discussioni saranno difficili.

Il Tesoro farà la sua parte per ricapitalizzare MPS e si prevede di andare avanti con le misure per migliorarne il bilancio. MPS, infatti, era emerso come il prestatore della zona euro più vulnerabile nel controllo del settore svolto questa estate. “Il rinvio sarà accompagnato da misure manageriali che rafforzeranno la banca”, ha detto un funzionario. “Le autorità europee sono pienamente consapevoli che abbiamo seriamente cercato di concludere una transazione a condizioni di mercato entro la fine dell’anno. Questo non è stato possibile, perché la proposta che abbiamo ricevuto non è accettabile”, ha aggiunto.

Debiti rischiosi e preoccupazioni degli obbligazionisti junior

L’Italia aveva iniziato a lavorare per ri-privatizzare MPS non molto tempo dopo averla salvata nel 2017 per 5,4 miliardi di euro. Roma ha visto una fusione con un coetaneo più forte come il modo migliore per risolvere i maggiori problemi bancari del paese. Si era secelto UniCredit dopo che il peso massimo rivale Intesa Sanpaolo ha spinto la quota di mercato ai limiti dell’antitrust con l’acquisizione di UBI.

“Nonostante lo sforzo di entrambe le parti … i negoziati relativi alla potenziale acquisizione di un perimetro definito di Banca MPS non continueranno più”. UniCredit e il Tesoro hanno detto ciò in una dichiarazione congiunta. La notizia probabilmente scuoterà le azioni delle due banche e colpirà in particolare il debito più rischioso di MPS. Tal debito ha infatti sofferto negli ultimi mesi a causa delle preoccupazioni che gli obbligazionisti junior di MPS saranno chiamati a sostenere le perdite.

Unicredit e Monte dei Paschi di Siena, il (dis)accordo

Le prime discussioni per tagliare la partecipazione statale del 64% in MPS attraverso un accordo con UniCredit sono iniziate più di un anno fa. La cacciata dell’amministratore delegato Jean Pierre Mustier, tuttavia, le ha portate a una brusca interruzione. Ha accettato di entrare in trattative esclusive con il Tesoro a luglio, il nuovo amministratore delegato di UniCredit Andrea Orcel. Orcel ha chiesto che l’accordo mirasse solo a specifiche parti di MPS.

Il Tesoro ha calcolato che tali attività selezionate da UniCredit avevano un valore di mercato tra i 3,6 e i 4,8 miliardi. Questo ha aperto un divario enorme con la valutazione di UniCredit di 1,3 miliardi di euro degli stessi beni. UniCredit ha rifiutato di commentare. Il Tesoro si è anche opposto agli aggiustamenti contabili che UniCredit aveva inserito nella sua richiesta di capitale di 6,3 miliardi di euro. Parti in disaccordo anche sulle attività da vendere e il Tesoro che spingeva UniCredit ad assumere le unità di MPS che non voleva. Roma ha concluso che una fusione era un’alternativa troppo costosa per i contribuenti.

MPS ha in programma di raccogliere 2,5 miliardi di euro di capitale se non riuscisse a trovare un acquirente. Un funzionario del Tesoro ha detto che il governo era pronto a fare la sua parte sulla base di “un business plan credibile”. La Banca Centrale Europea (BCE), non ha preoccupazioni immediate sulla posizione patrimoniale di MPS.