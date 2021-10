Maltempo, coniugi travolti dalla furia dell’acqua: dispersi

Due coniugi di Scordia (Catania) risultano dispersi in un’area di campagna in contrada “Ogliastro” a causa del maltempo che si è abbattuto nella zona

Due coniugi di Scordia (Catania) risultano dispersi in un’area di campagna in contrada “Ogliastro” a causa del maltempo che si è abbattuto nella zona. Da quanto hanno raccontato dei passanti, la coppia sarebbe stata travolta dalla furia dell’acqua di un torrente della zona, il cui volume è aumentato per via delle forti e sostanziose piogge che hanno interessato l’area ieri pomeriggio.

Sul posto sono sopraggiunti carabinieri, vigili del fuoco e i sommozzatori per trovare i dispersi. Un’altra coppia di Scordia è invece stata salvata lungo la strada provinciale.

Erano rimasti con l’auto in panne e sono stati trasportati in nosocomio, e da quanto riferiscono i vigili del fuoco, non rischiano la vita.