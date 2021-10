‘Ndrangheta, estorsioni a imprenditori durante il primo lockdown: 15 arresti

Durante il primo lockdown, nel bresciano molto uomini adesso accusati di essere vicini o affiliati alla mafia calabrese chiedevano il pizzo agli imprenditori della zona. Adesso il Gip ha disposto 15 misure cautelari e si attende a breve la conferenza del procuratore distrettuale di Brescia che illustrerò meglio i termini dell’operazione.

Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di Finanza di Brescia hanno effettuato nelle prime ore di questa mattina, oggi 25 Ottobre 2021, degli importanti blitz nell’ambito di un’operazione denominata “Atto finale” che ha portato all’esecuzione di 15 misure cautelari. Le indagini sono state dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia nei confronti di soggetti che sono stati ritenuti fortemente conniventi con la ‘ndrangheta e “gravemente indiziati” di reati tra cui estorsione e usura commessi utilizzando un metodo prettamente mafioso. Intimidazioni e vere e proprie richieste di pizzo agli imprenditori del luogo che venivano portate avanti anche durante il periodo in cui la nazione si è “chiusa” per contrastare l’emergenza sanitaria. Nel provvedimento si legge infatti che “nonostante il periodo di lockdown, condotte intimidatorie ed estorsive, accordi e pagamenti usurari, accompagnati da pressioni e pretese economiche in danno di imprenditori, accordi per la spartizione degli illeciti guadagni, richieste di protezione criminale e gravi situazioni di esposizione a rischio per l’incolumità individuale”

Leggi anche: Buzzi apre pub, nel menu panini ispirati a Mafia Capitale. “Esorcizzo errori giudiziari”

Leggi anche: Nuovo colpo alla mafia, dieci arresti per droga e crimini informatici

Tra poche ore, alle 11 di questa mattina, il procuratore distrettuale ha indetto una conferenza stampa al palazzo di Giustizia per raccontare ai media l’operazione appena conclusa.