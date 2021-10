Blitz della polizia: beccato con 7 pistole e 115 kg di stupefacenti, arrestato

I poliziotti durante un blitz per contrastare lo spaccio di droga hanno arrestato un uomo che nascondeva diversi kg di stupefacenti

I poliziotti di Giugliano Villaricca durante un blitz per contrastare lo spaccio di droga in uno stabile di via Giolitti a Mugnano (Napoli) hanno notato un uomo che usciva da un box e che, quando li ha visti, nonostante gli avessero dato ordine di fermarsi, aveva cercato di allontanarsi rapidamente.

Gli agenti lo hanno quindi fermato e, una volta entrati nel box utilizzato dall’uomo hanno trovato, in due grandi cassonetti dei rifiuti, 85 panetti di hashish da 70 kg, 40 panetti di hashish da 32 kg più altri 8 kg della stessa sostanza nascosti in un trolley. In uno zaino hanno scoperto, inoltre, 745 grammi di cocaina, 4 buste con 4,2 kg di marijuana che si trovavano in un frigorifero a pozzetto e materiale usato per confezionare stupefacenti.

Leggi anche:—>Maltempo, coniugi travolti dalla furia dell’acqua: dispersi

All’interno di un borsone, i poliziotti hanno poi trovato tre revolver calibro 38, 4 pistole semiautomatiche, e 90 cartucce di vario calibro.

Leggi anche:—>Auto contro albero, Desirée perde la vita a 29 anni

F. Cipolletta, 42 anni, pregiudicato, è finito in carcere per detenzione ai fini di spaccio di droga e detenzione illecita di munizioni e arma comune da sparo.