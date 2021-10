Clima, Australia: “Impegno per emissioni zero entro il 2050”

L’Australia, uno dei Paesi più ricchi di carbone e più inquinanti del mondo, si impegna per ottenere emissioni zero entro nel 2050.

L’Australia, secondo esportatore al mondo di carbone e considerato tra i Paesi più inquintanti, ha fissato il suo obiettivo di “zero carbone” al 2050. Ad annunciarlo è stato il premier Scott Morrison, in occasione della conferenza dell’Onu sul clima che si aprirà domenica a Glasgow, in Scozia.

Australia, come il Paese raggiungerà le emissioni zero entro il 2050

“Alla Cop26 confermerò che l’Australia continuerà a fare la sua parte. Raggiungeremo l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050 e abbiamo un piano chiaro per raggiungerlo”, ha dichiarato il premier Morrison in un editoriale pubblicato sui media di News Corp .

Il premier australiano ha poi spiegato che l’Australia non cambierà gli obiettivi esistenti, di ridurre le emissioni di gas serra entro il 2030 del 26-28% sotto i livelli del 2005. “Gli australiani vogliono un piano per il 2050 sulle emissioni nette neutre che sia corretto sui cambiamenti climatici e garantisca il loro futuro in un mondo che cambia. Vogliono anche un piano che sia equo e pratico”, ha continuato il premier Morrison.

Secondo il capo del governo, la neutralità carbonica sarà raggiunta attraverso investimenti in tecnologie a basso consumo energetico, come l’idrogeno e il solare a basso costo. “Abbiamo un piano. Lo faremo nel modo australiano, attraverso la tecnologia e non (attraverso) le tasse“, ha dichiarato.

Non è ancora chiaro come il Paese raggiungerà le emissioni zero entro il 2050, in quanto il governo si rifiuta di rilasciare i suoi modelli di sviluppo. “Non fermeremo la nostra produzione o esportazione di carbone o gas“, ha spiegato Morrison. “Non costerà posti di lavoro, né all’agricoltura, né all’estrazione mineraria o gas”, ha garantito.