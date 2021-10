Giappone, la principessa Mako sposa ex compagno di università e rinuncia al suo status: “Per me Kei è insostituibile”. La coppia, definita come i “Meghan e Harry giapponesi”, si trasferirà presto a New York. Piccola protesta cittadina durante le nozze.

Questa mattina, la principessa giapponese Mako ha lasciato la sua residenza a Tokyo per registrare il matrimonio con l’ex compagno di università, Kei Komuro. Le nozze con Komuro, borghese conosciuto nel 2017, segnano di fatto l’uscita di Mako dalla casa imperiale. Secondo la legge giapponese, infatti, i membri femminili della famiglia imperiale perdono il loro status in caso di matrimonio con una “persona comune” – status che invece rimane ai membri di sesso maschile. Nipote dell’imperatore Naruhito, Mako si è inchinata più volte davanti ai suoi genitori prima del matrimonio. Prima di lasciare la residenza imperiale, invece, si è lasciata andare a un abbraccio con la sorella minore.

La principessa Mako: “Per me Kei è insostituibile”

La principessa Mako, si apprende dai media locali, ha rifiutato di celebrare il suo matrimonio secondo i riti tradizionali, e ha rinunciato anche alla somma prevista per le donne che smettono di far parte della famiglia imperiale. Si tratta della prima donna appartenente alla famiglia reale a rifiutare entrambe le tradizioni. La coppia dovrebbe trasferirsi presto negli Stati Uniti, dove Komuro lavora come avvocato. Il matrimonio ha tracciato inevitabili paragoni con i reali britannici Meghan Markle e il principe Harry, facendo sì che alla coppia orientale venisse attribuito il soprannome di “Meghan e Harry giapponesi”.

Da tempo ormai la coppia giapponese è finita sotto gli attenti riflettori dei media e dell’opinione pubblica locale. E proprio come nel caso di Meghan Markle, Komuro è stato immediatamente sottoposto a un’attenta analisi, fin da quando è stata annunciata la sua relazione con la principessa Mako. Recentemente, di ritorno in Giappone dagli Usa, è stato addirittura criticato per aver sfoggiato una coda di cavallo. Una pettinatura, questa, che alcuni giornali scandalistici hanno ritenuto disdicevole per qualcuno destinato a sposare una principessa.

Come si appende dalla BBC, contro il matrimonio tra i due c’è stata anche una protesta. “Mi dispiace molto per l’inconveniente provocato, e sono grata a coloro che hanno continuato a sostenermi. Per me Kei è insostituibile, il matrimonio è stato per noi una scelta dovuta“, ha tuttavia spiegato Mako, secondo l’Nhk. Dal canto suo, Komuro ha spiegato: “Amo Mako. Abbiamo solo una vita, e io voglio passarla con la persona che amo. Sono molto triste che Mako abbia sofferto, sia mentalmente che fisicamente, a causa delle false accuse”.

La principessa, che è apparsa in abito verde chiaro e con un piccolo bouquet, ha infatti sofferto di una sindrome di stress post traumatico, a causa dell‘eccessiva attenzione dei media sulla sua vita privata. Il matrimonio tra i due, entrambi 30enni, era in realtà previsto per il 2018, ma è stato costretto al rinvio dopo un piccolo scandalo. Alcune indiscrezioni di stampa, infatti, avevano riportato di alcuni problemi finanziari della madre dello sposo – un prestito apparentemente non restituito dalla donna all’ex compagno. Per il momento, in attesa del prossimo trasferimento a New York, la coppia andrà a vivere in un condominio di Tokyo.