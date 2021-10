Imma Taratanni – Sostituto Procuratore, nuova stagione: anticipazioni e trama del primo episodio del 26 ottobre

Sta per partire la seconda stagione di Imma Tataranni, ecco le ultime anticipazioni riguardanti la prima puntata trasmessa martedì 26 ottobre, attraverso la trama di quanto accadrà in questo episodio inaugurale.

La prima stagione della serie

Due anni fa era avvenuto l’esordio della serie Imma Tataranni, commedia drammatica a puntate trasmesso su Rai Uno. La storia racconta le vicende di una donne forte e caparbia, diventata Sostituto Procuratore a Matera, dove dovrà districarsi tra la sua professione e la vita di tutti i giorni, in cui mostra un suo lato ironico e romantico al tempo stesso.

Sono stati 6 gli episodi girati durante la prima stagione, buoni i risultati riscontrati in termini di ascolto, mentre le riprese sono state girate in Basilicata. A vestire i panni di Imma Tataranni, l’attrice Vanessa Scalera, la quale ha vinto il prestigioso Premio Flaiano per tale interpretazione. Nel cast anche Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Carlo Buccirosso e Barbara Ronchi. Si era conclusa la serie due anni fa con il marito del Sostituto procuratore ricoverato, il malore era avvenuto a causa della scoperta di un flirt di sua moglie con il collega Calogiuri.

Cosa accadrà stasera

Proprio l’epilogo della scorsa stagione farà da traino al prologo di quella odierna, dove Imma dovrà spiegare al marito i rapporti con Calogiuri. Sistemata la vicenda amorosa, la coppia deciderà di partire insieme alla figlia Valentina, in modo da dimenticare la sua storia finita male con Samuel. Nel frattempo, una volta ritornata in terra lucana, la Tataranni dovrà risolvere il caso relativo all’omicidio di un imprenditore, trovato misteriosamente morto nei boschi.

Sarà confermato il cast principale di Imma Taratanni, a partire dal primo episodio, intitolato Moglie e buoi, il quale aprirà la seconda stagione, composta a sua volta da 8 puntate, due in più rispetto a quella precedente e trasmessa ogni martedì sera in prima serata su Rai Uno. Primo appuntamento visibile su Rai Uno alle ore 21 e 20 e disponibile anche in Streaming su RaiPlay.