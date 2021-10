Addio a James Michael Tyler, il Gunther di Friends si è spento all’età di 59 anni

Addio all’attore James Michael Tyler: se n’è andato domenica 24 ottobre nella sua casa a Los Angeles.

È morto all’età di 59 anni l’attore statunitense James Michael Tyler. Nel 2018 gli era stato diagnosticato un cancro alla prostata che, ormai giunto al quarto stadio, l’ha purtroppo strappato alla vita. Ad annunciarlo è stato il suo manager Toni Benson, che in un tributo ha scritto: “Il mondo lo conosceva come Gunther, dalla serie di successo Friends, ma i suoi cari lo conoscevano come attore, musicista e marito amorevole. Michael amava la musica dal vivo, tifava per i suoi Clemson Tigers, e spesso si trovava in avventure divertenti e non pianificate”.

Il ricordo dei colleghi di “Friends”

Noto per il suo ruolo ricorrente di Gunther, il barista del Central Perk innamorato di Rachel Green nella popolare sitcom “Friends”, sono innumerevoli i ricordi condivisi dagli amici del cast. “Friends non sarebbe stato lo stesso senza te. Grazie per le risate che hai portato sul set e nelle vite di tutti noi. Mi mancherai tantissimo”, ha scritto Jennifer Aniston, pubblicando una scena della fiction. “La grandezza della gratitudine che hai portato con te e che hai mostrato ogni giorno sul set è la grandezza della gratitudine che ho per averti conosciuto. Riposa in pace James”, ha invece commentato Courtney Cox (Monica Geller).

La vita di James Michael Tyler

Nato a Winona, nel Mississippi, James Michael Tyler era l’ultimo di sei fratelli. Rimasto orfano quando aveva appena 11 anni, andò a vivere a Anderson, nella Carolina del Sud, con la sorella. In seguito studiò alla Clemson University, dove conseguì la laurea in geologia. Ma ben presto capì che non era affatto quella la sua strada. Nel periodo universitario, infatti, divenne membro di un gruppo teatrale studentesco e fu proprio quell’esperienza che lo spinse a diventare attore. Nel 1987 in Georgia ricevette il Master of Fine Arts e l’anno dopo iniziò la sua vita a Los Angeles, dove divenne produttore di “L’ombra di mille soli”.

La carriera come attore

Nel corso della sua lunga carriera come attore, oltre a comparire in circa 150 episodi di “Friends, ha recitato in “Scrubs”, “Modern Music” e ha interpretato se stesso in una puntata di “Episodes” di Matt LeBlanc nel 2012. Dopo che gli è stato diagnosticato il cancro, James Michael Tyler ha preso parte a due cortometraggi mentre era in cura “Processing” e “The Gesture and The Word”. Inoltre, ha recitato a voce la poesia di Stephan Kalinich “If You Knew” per sostenere la Prostate Cancer Foundation.

Una perdita immensa

In occasione del 15º anniversario di “Friends”, è stato proprio lui ad aprire a Londra per due settimane una riproduzione del Central Perk, la celebre caffetteria della sitcom. Amato da tutti sia sul palco che nella vita privata, la sua scomparsa lascia un vuoto enorme nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuto, soprattutto in quello della moglie Jennifer Carno.