Amici, bacio tra Todaro e Tocca, l’ex Valentin Dumitru non ci sta : “Non hai riconquistato il suo cuore”

Valentin Dumutru, ballerino ed ex di Francesca Tocca, ha commentato il bacio tra la ballerina e il suo ex marito Raimondo Todaro. Ecco cosa ha detto.

Il post del ballerino

La notizia ormai era di dominio pubblico: Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme. Anzi, secondo alcune indiscrezioni, i due sarebbero anche tornati sotto lo stesso tetto. Ad ogni modo è arrivato anche il primo bacio davanti alle telecamere dei due, grazie ai comici Pio e Amedeo. Durante la puntata di Amici 21, infatti, dove Tocca è ormai ballerina professionista da anni e Todaro, dopo l’addio a Ballando con le Stelle, è il nuovo professore di danza, i due si sono mostrati davvero complici,

Una scena che, però, non sembra essere piaciuta all’ex ballerino del programma di Maria De Filippi, Valentin Alexandru Dumitru, che ha avuto una storia d’amore proprio con Francesca Tocca dopo la fine del matrimonio con Raimondo Todaro. Ha scritto il ballerino in una storia sul suo account Instagram ufficiale: “Quando chiudi una donna dentro una ‘gabbia d’oro’ usandola come prodotto mediatico solo per audience, devi sapere che non ha riconquistato il suo cuore, le hai solo tagliato le ali sapendo che libera e sola può volare più in alto di te”.

Cosa è avvenuto nel passato della coppia

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono convolati a nozze nel 2014, dopo aver avuto una bambina, l’anno precedente, la piccola Jasmine. Nel 2020, Tocca e Valentin Dumitru hanno avuto una relazione che però, dopo alti e bassi, si è conclusa dopo qualche mese. Todaro, invece, nello stesso anno, è stato accostato più volte alla conduttrice Elisa Isoardi, conosciuta a Ballando con le Stelle, ma i due hanno sempre smentito qualsiasi indiscrezione.

Ad ogni modo le parole di Dumitru sono un fulmine a ciel sereno che squarcia la ritrovata armonia della coppia. Un post destinato a creare scalpore.