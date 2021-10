Ballando con le Stelle, non si placa la polemica su Mietta | La cantante si difende: “Non sono contraria al vaccino”

In questi due anni il Covid19 ha messo tutti a dura prova, costringendo le persone di tutto il mondo a rinunciare ai propri affetti, alle proprie abitudini, alle proprie libertà… insomma, alle proprie vite. Pensavamo che tutto si fosse risolto dopo l’estate del 2020, che si fosse trattato di un brutto spavento di cui, fortunatamente, eravamo riusciti a liberarci nel giro di pochi mesi. E invece no: puntuale come un orologio, nel mese di ottobre, il virus è tornato a rovinare le nostre vite.

L’inizio del 2021 ha portato con sé una ventata di speranza: il vaccino.. anzi, i vaccini. Quattro colossi dell’azienda farmaceutica sono riusciti a mettere a punto il siero che ci avrebbe permesso di tornare a vivere. Nel corso di questi mesi, tuttavia, sono stati segnalati vari casi di reazioni avverse al nuovo farmaco. Alcune persone hanno iniziato ad aver paura, a nutrire dei dubbi sulla sicurezza del vaccino, ed è stato come se la popolazione si fosse divisa in due grandi categorie: no vax e pro vax. Ad oggi, per accedere ai luoghi di lavoro è necessario avere il green pass, e i tamponi continuano a rilevare un elevato numero di persone positive al virus, anche tra i personaggi del mondo dello spettacolo. Uno degli ultimi casi di contagio sul quale si sono accesi i riflettori è quello riguardante Mietta, concorrente di Ballando con le stelle. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e quali sono state le ultime dichiarazioni della cantante.

La reazione di Mietta

Nelle ultime ore si è acceso un grosso dibattito sulle condizioni di salute di Mietta. La cantante, la quale è una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle, non ha potuto presenziare alla seconda puntata del programma a causa della sua positività al Coronavirus. Come dicevo poc’anzi, vi è attualmente una marcata suddivisione tra no vax e pro vax, nella quale alcuni dei componenti del secondo gruppo si scagliano duramente contro i loro avversari. Dopo le accuse e le critiche che le sono state mosse, Mietta ha deciso di un pubblicare un post sul suo account Instagram ufficiale nel quale spiega le ragioni per le quali ha scelto, per il momento, di non vaccinarsi.

“Io non sono contraria al vaccino“, ha affermato Mietta, “ma non l’ho ancora effettuato per motivi di salute che riguardano esclusivamente me. Quando ci saranno le condizioni non avrò problemi a farlo, ma al momento non posso.”

Le ragioni per le quali ognuno di noi scelga o no di sottoporsi all’inoculazione del vaccino sono personali e meritevoli di rispetto. Ciò che tutti ci auguriamo è che Mietta possa presto ritornare a danzare sul palco degli studi di Rai1.

Gli attacchi ricevuti

Una delle prime a scagliarsi contro Mietta è stata Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le stelle, la quale non ha mai fatto mistero della sua posizione: Selvaggia, infatti, è del tutto favorevole sia ai vaccini sia all’obbligo del green pass.

Ad oggi, per fortuna, nessun’altro membro del cast del programma è risultato positivo al virus. Maykel Fonts, il maestro di ballo che ha accompagnato Mietta durante la prima puntata, è stato sottoposto alla quarantena in via cautelativa, ma è risultato negativo a ogni test effettuato.