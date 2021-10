Il Paradiso delle Signore, il terribile racconto di Vanessa Gravina della malattia: “Temevo di diventare cieca”

Attrice di cinema, televisione e teatro, Vanessa Gravina ha rischiato di mettere fine alla sua carriera nel mondo dello spettacolo quando era solo adolescente a causa di una malattia.

Classe 1974, Vanessa Gravina ha iniziato a muovere i primi passi davanti alla telecamera quando era solo una bambina: a sei mesi è stata la protagonista di una pubblicità di passeggini per Carosello. La carriera nel mondo dello spettacolo, poi, è iniziata molto presto con alcune campagne pubblicitarie firmate da Richard Avedon e Oliviero Toscani. Poi è arrivato il debutto sul grande schermo con il film Colpo di fulmine di Marco Risi, che le è valso la nomination al Nastro d’argento come migliore attrice esordiente.

Da quel momento, la carriera di Vanessa Gravina è stata in continua ascesa. Il successo tra il grande pubblico, però, è arrivato con il personaggio di Sara nella miniserie tv Don Tonino. E, risale proprio a questo periodo, la malattia dell’attrice di origini milanesi che, per un problema sul set che le ha causato l’abrasione della cornea, ha temuto di dover abbandonare per sempre il suo mestiere.

Vanessa Gravina: “Temevo di diventare cieca”

Vanessa Gravina ha raccontato a Ok salute e benessere di aver avuto un grave problema agli occhi dopo una giornata abbastanza faticosa sul set di Don Tonino.

“Quella era stata una giornata particolarmente intensa, una delle rare in cui avevo partecipato a tutte le scene – ha ricordato – . Lo sottolineo perché, se mi fossi esposta meno ai riflettori di scena, non avrei subito un danno così grave”.

Rientrata a casa dal lavoro, Vanessa si addormentò subito dopo cena, ma all’improvviso venne svegliata da “un dolore insopportabile agli occhi”.

“Potevo a malapena a tenere socchiusi gli occhi, diventati gonfissimi, ma non riuscivo a mettere a fuoco – ha continuato la Gravina – . Lacrimavo come una fontana e dentro sentivo divampare l’inferno. Ero terrorizzata, temevo di diventare cieca”.

La madre dell’attrice la portò subito al pronto soccorso e, dopo una visita specialistica, Vanessa Gravina ebbe la diagnosi: “abrasione della cornea, ovvero del tessuto trasparente che riveste la superficie anteriore degli occhi”.

Fortunatamente si trattava di una lesione curabile, non profonda, che le costò un mese di cure prima di tornare a vedere normalmente.

“[…] Sono dovuta restare bendata per tre giorni e ho dovuto usare una pomata antibiotica con il cortisone, ma prima di tornare a recitare sono passate tre settimane – ha ricordato la Gravina – . E ho iniziato a sentirmi davvero bene solo dopo un mese. Inoltre, da allora sono diventata più sensibile alla luce forte”.

Vanessa Gravina oggi

Ad oggi, dopo la malattia, Vanessa Gravina continua a proteggere gli occhi dalle luci troppo forti, ma ha avuto modo di tornare a recitare al cinema, in tv e a teatro.

Protagonista de Il Paradiso delle signore, l’attrice è stata scelta per numerosissimi film in tv e al cinema, conquistando due premi nel corso del suo impegno per la quarta serie di Incantesimo: la Grolla d’oro come miglior attrice televisiva e il premio televisivo al Festival di Salerno.