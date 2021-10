Il Paradiso delle Signore, anticipazioni lunedì 25 ottobre: Anna rischia di mettere in pericolo Salvatore

Come di consueto nel primo pomeriggio di lunedì 25 ottobre andrà in onda un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, ecco alcune anticipazioni sugli eventi che dovranno affrontare i protagonisti.

Diretta da Monica Vullo, Il Paradiso delle Signore è una delle fiction di maggiore successo degli ultimi anni in cui è riuscita a conquistare milioni di telespettatori che nel corso degli episodi non hanno potuto fare a meno di affezionarsi ai protagonisti e alle loro storie di vita.

Salvatore e Anna

Nonostante gli sforzi di Salvatore, Anna non sembra ricambiare il suo interesse. La giovane, in realtà, ha paura di lasciarsi andare con Amato poiché teme di metterlo in pericolo, per questo motivo proverà in tutti i modi a tenerlo lontano. Le anticipazioni rivelano che Anna confesserà a Salvatore, mentendo, di avere una relazione con Roberto, questa rivelazione porterà il giovane a fare un passo indietro nella speranza che le cose cambino. Nel frattempo Tina, dopo aver scoperto di essere costretta a sottoporsi a un’operazione per poter guarire e recuperare la voce, è terrorizzata. Nonostante ciò deciderà di prendere parte comunque al film.

L’incontro tra Gloria e Ezio

Gloria, dopo essersi confidata con Armando, deciderà di affrontare Ezio e di tornare finalmente al Paradiso. Moreau incontrerà il padre di sua figlia dopo anni dalla sua fuga. Le anticipazioni rivelano che si tratterà di un incontro non facile, durante il quale l’uomo andrà su tutte le furie, ma quale sarà il motivo di questa reazione?

Una nuova sfida per Tina

Tina, nonostante i problemi con la voce deciderà di prendere comunque parte al film proposto da Vittorio, che nel frattempo ha preso la decisione di investire nella pellicola. La scelta della cantante porterà Brivio ad avere un’altra idea: far incidere a lei la colonna sonora del lungometraggio. Ma Amato riuscirà a portare a casa un buon risultato?