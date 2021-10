La bellissima e determinata tronista di Uomini e Donne, Andrea Nicole fa un bilancio del suo percorso e confessa come nessuno la condizionerà nelle sue scelte, tirando in ballo l’opinionista Gianni Sperti.

In questa nuova edizione del dating show di Maria De Filippi, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 14 e 45 su canale 5, nel Trono Classico, una protagonista assoluta è la bellissima e grintosa Andrea Nicole Conti.

La sua storia passata ha già dimostrato la forza d’animo e le idee chiare di questa bellissima tronista: infatti Andrea Nicole è nata con un altro sesso, nel 1992 a Milano, vivendo poi la scelta di transizione e diventando a tutti gli effetti una donna.

Da subito, raccontando il suo percorso in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, Andrea Nicole ha specificato come fosse errato definirla una transgender perché questo termine fa riferimento a chi è in fase di transizione mentre lei è a tutti gli effetti, e norme di legge, una donna da ben otto anni.

“Trono transgender fa gola ma vanifica in qualche modo il mio percorso, non ho fatto questo percorso per essere definita tutta la vita transgender” aveva detto Andrea Nicole, mettendo subito i puntini sulle ì. Anche durante la sua esperienza nel programma di Uomini e Donne, Andrea Nicole si sta dimostrando molto forte e decisa e ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne in cui ha iniziato a fare un primo bilancio del suo percorso nella trasmissione.

Su Uomini e Donne, Andrea Nicole confessa su Gianni Sperti che …

Perché nella recente intervista di Andrea Nicole, la tronista nomina l’opinionista Gianni Sperti? La risposta è semplice: perché il ballerino ha avanzato apertamente dei dubbi su uno dei corteggiatori preferiti della donna. L’opinionista ha esposto i suoi pensieri nel pieno del suo ruolo: in studio Gianni Sperti non si è tirato indietro nel palesare una serie di dubbi verso Ciprian.

Secondo Sperti il corteggiatore non sarebbe realmente interessato alla tronista e questa idea dell’opinionista non è cambiata neanche di fronte al loro bacio appassionato: Gianni continua a dubitare sull’autenticità del ragazzo.

Andrea Nicole, al contrario, sembra essere sempre più presa da Ciprian e soprattutto decisa a non lasciarsi condizionare da nessuno, tanto meno dall’opinione di Gianni Sperti. “Comprendo il suo punto di vista e penso che sia condiviso da molti altri. Apprezzo qualsiasi parere che venga dato in mia tutela, però voglio valutarlo personalmente” così ha tirato le somme la tronista che promette di andare fino in fondo.

“Ciprian è …”

Mentre Gianni Sperti non sembra essere convinto del corteggiatore, Andrea Nicole sembra sempre più presa e confessa di vedere in Ciprian un ragazzo forte e determinato ma allo stesso tempo anche molto sensibile.

Andrea Nicole ha detto di essere attratta sia da Ciprian che da Alessandro, un tipo più pacato e riservato e di dover conoscerli meglio, visto che hanno personalità diverse.

“Ciprian é più diretto: va dritto al sodo, non usa mezzi termini. Questo da un lato é apprezzabile, dall’altro può intimorire” queste le riflessioni della bellissima tronista di Uomini e Donne.