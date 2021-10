Stando alle ultime anticipazioni della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 25 ottobre 2021, potremo vedere cosa succederà realmente tra Marcello e Ida Platano e come si metteranno le cose tra i due.

Nel percorso Over della trasmissione di Uomini e Donne, nel parterre femminile, da anni, si è resa protagonista la bellissima dama bresciana, Ida Platano. La parrucchiera, affascinante e sagace, non sembra purtroppo essere molto fortunata nelle vicende di cuore.

Il suo percorso sentimentale nella trasmissione di Maria De Filippi, era iniziato approfondendo la frequentazione con il cavaliere tarantino Riccardo Guarnieri. Insieme formavano una bellissima coppia, molto affiatata e soprattutto molto supportata.

Tra l’ex cavaliere e la bellissima Ida, così, era nato l’amore che ha portato la coppia a lasciare il programma per proseguire la loro relazione lontano dalle telecamere. E’ stato, però, in quel periodo che il Guarnieri e la Platano hanno compreso di avere molte divergenze caratteriali e hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione.

L’affascinante bresciana, però, non si perde d’animo e continua a cercare l’anima gemella, tornando nello studio di Uomini e Donne e iniziando una nuova frequentazione, quella con il cavaliere Marcello.

Uomini e Donne, ecco le anticipazioni: cosa succede tra Marcello e Ida Platano?

Si apre una nuova e avvincente settimana di puntatone per la trasmissione di Uomini e Donne: i telespettatori aspettano con trepidazione l’appuntamento consueto con il dating show di Maria De Filippi, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su canale 5 alle ore 14.45.

Cosa andremo a vedere in questo lunedì di fuoco? A quanto pare, secondo i rumors che hanno spoilerato la puntata di quest’oggi, 25 ottobre, i protagonisti della scena del Trono Over saranno di nuovo Ida Platano e il cavaliere Marcello Messina.

A quanto pare, dopo un’iniziale rottura, secondo le indiscrezioni, nella puntata di oggi si potrà assistere ad un loro riavvicinamento, cambiando le carte in tavola. Cosa succede tra Marcello e Ida Platano? L’addio che si erano detti non è stato definitivo? Non ci resta che scoprirlo seguendo la puntata di oggi.

Perché si erano separati Marcello e Ida?

Il cavaliere proprio non si aspettava questo addio da Ida Platano ma a spiegare i motivi era stato lo stesso Marcello rilasciando un’intervista al Magazine di Uomini e Donne. In quel caso aveva parlato di una ‘favola che si era dissolta’: i due parlavano ma non si capivano.

A sua volta Ida Platano, nello studio di Maria De Filippi, aveva detto la sua sulla frequentazione con Marcello, parlando di un blocco da parte sua. Nell’intervista rilasciata al magazine, lo stesso cavaliere ha commentato le parole della Platano ed effettivamente ha definito questo ‘blocco’ come una sua incapacità nel vivere le storie in maniera serena e rilassata e soprattutto seria.

“Non riesco a vivere le storie d’amore come vorrei” ha detto il cavaliere Marcello. Quindi questo ostacolo è stata la causa della fine con la dama ma, a quanto pare, non sarebbe una fine definitiva, soprattutto perché tra i due c’è molta attrazione. Come andranno le cose tra i due?