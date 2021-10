Una Vita anticipazioni 25 ottobre, Genoveva pronta a vendicare Felipe: ecco il suo piano

Le anticipazioni sulla puntata di oggi, 25 ottobre 2021, di Una Vita: tutto quello che accadrà nel corso dell’appuntamento pomeridiano con la soap opera in onda su Canale 5 alle 14.10.

Una Vita continua ad essere una delle soap opera più seguite della rete ammiraglia di Mediaset. In onda su Canale 5 dal 2015, continua ad attirare l’attenzione dei telespettatori con le storie che coinvolgono i protagonisti e gli abitanti del ricco quartiere di Acacias, in quel di Madrid.

Nelle ultime puntate di Una Vita, l’attenzione è stata concentrata su Velasco, che è riuscito a convincere la povera Laura ad uccidere Felipe, suo rivale in amore. La cameriera, tuttavia, non è stata in grado di portare a termine gli ordini dell’avvocato: somministrando il veleno all’uomo, infatti, non l’ha ucciso, ma solo mandato in coma. La notizia delle condizioni di salute di Felipe, come si evince dalle anticipazioni sulla puntata di oggi, scatenerà la reazione di Genoveva.

Una Vita, anticipazioni: Felipe in coma

Gli ordini impartiti da Velasco a Laura non sono stati eseguiti: Felipe è in coma ed è stato trasportato con la massima urgenza in ospedale.

I medici, scettici sulla sua possibile ripresa, temono che possa rimanere per sempre in stato vegetativo.

Laura, intanto, teme la reazione dell’avvocato, che potrebbe vendicarsi di lei per non essere stata in grado di uccidere il rivale in amore.

Velasco, infatti, avrebbe voluto liberarsi definitivamente di Felipe per assicurarsi l’amore di Genoveva. Quest’ultima, però, non appena verrà a conoscenza dello stato di salute del marito, avrà una reazione del tutto inaspettata.

Una Vita, Genoveva innamorata di Felipe

Alla notizia del coma di Felipe, Genoveva abbandonerà Velasco e correrà in ospedale per assistere l’amato al capezzale.

Secondo le anticipazioni sulla puntata di oggi, 25 ottobre 2021, di Una Vita, la donna realizzerà di essere follemente innamorata dell’uomo e non di Velasco.

La situazione, dunque, si renderà ancora più complicata: se l’avvocato scoprisse i reali sentimenti di Genoveva per Felipe, potrebbe vendicarsi di entrambi.

Intanto, le condizioni dell’uomo sembrano essere davvero precarie: i medici, infatti, pensano che potrebbe non sopravvivere o, addirittura, rimanere in stato di coma vegetativo.