Beautiful, anticipazioni 25 ottobre: Thomas usa Steffy contro Liam e Hope

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, lunedì 25 ottobre. della soap statunitense Beautiful, in onda su Canale 5 dalle 13.40 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La puntata di oggi

Questo pomeriggio, dalle 13.40 circa su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap Beautiful. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni odierne di lunedì 25 ottobre. A tenere banco nella narrazione sarà ancora una volta Steffy: la giovane, dopo la sfuriata in casa Logan, si è scontrata nuovamente con suo padre Ridge. Liam e Finn – ex marito e attuale compagno della Forrester – hanno cercato di farla ragionare.

Chiaramente Steffy è in crisi di astinenza da antidolorifici, dei quali è diventata dipendente. La giovane, dopo essersi scontrata anche con la sua famiglia, accetta il ricovero, unica condizione per poter riabbracciare sua figlia Kelly. Intanto Thomas, riavvicinatosi a Zoe, racconta alla modella i problemi di Steffy, ma il suo unico fine è tornare nelle grazie di Hope. Qual è il suo piano?

Il piano di Thomas

Thomas ha notato l’interessamento di Liam nei confronti di sua sorella Steffy e così cercherà di instillare il dubbio in Hope: il figlio di Bill è preoccupato o geloso di Steffy e Finn? Il piano sembra riuscire, ma quando Hope racconta a Thomas che la giovane Forrester, in casa Logan, ha usato un coltello per minacciare lei, Liam e Brooke, si mostra seriamente preoccupato per le sorti della sorella.

Il figlio di Ridge, dunque, aiuterà sua sorella mettendo da parte il suo piano contro Liam e Hope? La realtà sarà ben diversa e Thomas, ancora una volta, si dimostrerà senza scrupoli.