Mistery Land, Pier Silvio Berlusconi liquida Aurora Ramazzotti dopo solo due puntate? Ecco tutta la verità

Mediaset ha già messo da parte il programma condotto da Alvin e Aurora Ramazzotti, Mistery Land? Ecco tutta la verità.

La decisione di Mediaset

La notizia corre tra i corridoi e gli uffici di Cologno Monzese da un po’ ma, a quanto pare, Mediaset è pronta a dare il benservito alla neo-coppia televisiva formata da Alvin e Aurora Ramazzotti. I numeri di Mistery Land, il programma di Italia Uno che avrebbe dovuto far dimenticare ai telespettatori Mistero, sulla scia delle trasmissioni dedicate al paranormale, sono nettamente sotto le aspettative.

Il programma, che ha segnato il debutto di Aurora Ramazzotti alla conduzione, dopo l’esperienza a Le Iene, ha segnato una media di 742.000 telespettatori, e una di share del 2,42%. Davvero troppo poco per la prima serata di Italia Uno. Dalle prime indiscrezioni che trapelano da Mediaset, la trasmissione non verrà trasferito in un altro palinsesto, ma semplicemente sospesa.

Cosa accadrà ai palinsesti

L’Amministratore Delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, sembra aver preso un’altra importante decisione che riguarda il programma Panchinari, in onda su Mediaset Infinity.

Anche questa trasmissione infatti è stata cancellata. Lo ha confermato lo stesso conduttore, Francesco Oppini, al timone dello show sportivo insieme a Fjona Cakalli. A differenza degli scorsi anni, Mediaset interviene quasi subito sui programmi che mostrano un debole seguito. Ad esempio, è accaduto con Star in the Star, condotto da Ilary Blasi.