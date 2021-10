Can Yaman ha una nuova fiamma? Il gossip impazza sui social: “Lei ragazza italiana lontana dal mondo dello spettacolo”

L’attore Can Yaman ha una nuova fiamma? Il gossip impazza sui social: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Lo scoop sui social

Lui è uno degli attori più amati del momento, protagonista, nei prossimi mesi, di due produzioni in Italia, certificazione del grande successo ottenuto nel nostro Paese. Stiamo parlando di Can Yaman, attore turco ex star della soap DayDreamer – Le Ali del Sogno. Ma nel nostro Paese, Yaman ha trovato – e a quanto pare ritrovato – l’amore. Mesi fa, la storia d’amore con la giornalista sportiva di Dazn Diletta Leotta ha conquistato le copertine patinate gossip.

Negli ultimi giorni si era parlato con insistenza di un presunto riavvicinamento tra Leotta e Yaman ma, a quanto pare, l’attore turco sembra aver dimenticato la giornalista. Nel corso di una diretta Instagram, i due esperti di gossip e opinionisti tv, Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli, infatti, hanno parlato di una nuova relazione per l’attore. Lei si chiamerebbe Maria, campana, 29enne, bellissima mora conosciuta qualche settimana fa che avrebbe fatto perdere la testa all’attore. A quanto pare, la ragazza non lavorerebbe nel mondo dello spettacolo.

Gli impegni di Can Yaman

Al momento, come ha spiegato Rosica, si tratterebbe di una semplice frequentazione: “Ci sbilanciamo un altro po’ e vi diciamo che Can attualmente non è impegnato fisso, fisso tipo fidanzato ufficiale con nessuna”. Non ci sono altre informazioni in merito alla presunta nuova fiamma di Can Yaman e sul tema si attendono sviluppi.

L’attore turco, che in Italia è diventato notissimo, passerà molto tempo nel nostro Paese. In Sicilia, Yaman, al fianco di Francesca Chillemi, sta ultimando le riprese di Viola come il mare. Mentre, tra qualche settimana, inizieranno le riprese della serie Sandokan, con Yaman, Luca Argentero e Raoul Bova.